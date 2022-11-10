英聯賽盃｜利物浦後備門神又做功臣　基利靴化解3球12碼挫打比郡

上季英格蘭聯賽盃決賽，利物浦後備門將基利靴12碼一腳轟入，助紅軍擊敗車路士封王。

利物浦周三（9日）深夜在聯賽盃第3圈鬥打比郡，法定時間互交白卷，需要以互射12碼分勝負，這名愛爾蘭門將再度挺身而出，獨撲3個12碼，助紅軍躋身16強。



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卡塔爾世界盃殺到埋身，即使周中沒有英超，但如常趕進度，上演英格蘭聯賽盃第3圈。利物浦主場鬥打比郡，紅軍傷兵滿營，今仗派出大部分小將迎戰，久久未能射破對手大門，主帥高普下半場換入達雲紐尼斯﹑法明奴及哈維艾利洛，可惜依然未有進賬，結果與打比郡在法定時間互無紀錄，以互射12碼分勝負。

艾利洛後備入替，近門施射卻失機。（Getty Images）

為利物浦把守最後一關的基利靴（Caoimhin Kelleher），末段兩度化險，紅軍順利力保不失。這名愛爾蘭門將在互射12碼中再發威，3次捉對路更一手撲出，其中單手擋走杜賓（Lewis Dobbin）的12碼更為精彩。即使小將巴薩提（Stefan Bajcetic）與法明奴先後宴客，紅軍依然以3：2擊敗打比郡，順利躋身聯賽盃16強。

法明奴12碼宴客，幸好無阻紅軍晉級。（Getty Images）

繼上季聯賽盃決賽後，基利靴再做功臣，今仗連救3球12碼，更令他成為紅軍史上在互射12碼階段撲出最多球的門將，已為利物浦救出6個12碼。英媒《利物浦回聲報》為利物浦眾將評分，基利靴獲9分，成為全隊最高分球員。

基利靴再做功臣，一口氣撲出3個12碼。（Getty Images）

紅軍主帥高普當然對基利靴的表現有讚無彈，直言3個12碼質素也高，但基利靴亦可撲出，球隊晉級他功不可沒。與此同時，高普更歸功於一眾幕後功臣，「基利靴曾經受傷，他可以回復狀態，全靠一眾守門員教練的努力，同時把基利靴變成一名現代的門將，既冷靜又有腳下功夫，撲救方面不在話下。」

基利靴與12碼奠勝的艾利洛相擁慶祝。（美聯社）

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