英聯賽盃｜曼聯復仇反勝維拉躋16強　阿根廷新星入替獻兩助攻

曼聯上周末英超不敵阿士東維拉，各大賽事9場不敗告終，兩軍周四（10日）深夜在英格蘭聯賽盃第三圈再碰頭。主場出戰的紅魔鬼未有再失威，兩度落後下反勝，以4：2力挫維拉，報回聯賽的一敗之仇，並打入聯賽盃16強。



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曼聯與阿士東維拉繼上周的聯賽後，兩軍周中再對壘，爭奪英格蘭聯賽盃16強席位。般奴費南迪斯﹑拉舒福特及馬迪爾等主力正選披甲，杜巴夫卡則取代迪基亞把守最後一關，而C朗拿度與安東尼未列入大軍名單。

借將杜巴夫卡首度披上曼聯球衣上陣。（Getty Images）

曼聯兩落後照反勝 報聯賽一敗之仇

兩軍上半場互無紀錄，曼聯換邊初段即失守，奧尼屈堅斯接應積及藍斯的直線，在杜巴夫卡出迎前挑射破網。不過，維拉的領先不足2分鐘，曼聯立即回應，般奴地波傳中，馬迪爾輕鬆撞射建功，追成1：1平手。

曼聯換邊初段落後，安東尼馬迪爾不消2分鐘即建功追平。（Getty Images）

倒戈的艾舒利楊格其後右路傳中，里安拜尼頭槌二傳，卻省中達洛治撞入網內，即使曼聯又一次落後，紅魔眾將再度扳平，拉舒福特禁區內力保皮球，再近門起腳，67分鐘追成2：2平手。後備入替的加拿祖把握維拉門將羅賓奧臣誤傳，傳給般奴一控一射，省中維拉球員改變方向入網，78分鐘首度反超前。

加拿祖補時階段再交助攻，左路右腳交出恰到好處的傳中，剛好落在入楔的麥湯米尼前方，這名蘇格蘭中場「貪到盡」將皮球送進網內，為曼聯奠定4：2的勝局，下圈將與英冠的般尼爭入8強。

麥湯米尼接應加拿祖的妙絕傳中，近門撞射建功，為曼聯奠定勝局。（美聯社）

馬天尼斯大戰拜尼次回合

戰至補時階段，後備登場的利辛度馬天尼斯與里安拜尼在中場爭持後倒地，兩人互相亦有動作，馬天尼斯被對方推頭後，亦撞向拜尼還擊，這名維拉翼鋒踩向馬天尼斯的膝部，兩軍球員立即上前調前，拜尼最後被出示黃牌警告。

里安拜尼與馬天尼斯在上仗聯賽已有「牙齒印」，馬天尼斯保護皮球時，兩度撞向拜尼，其中一次更被打入腹部，即使拜尼倒地良久，但當時球證沒有示意，拜尼賽後更發文直言對球證的判決感失望。今仗的「鞋底餅」是否為上場而報復呢？

馬天尼斯完場前被里安拜尼踩中膝部。（Getty Images）

Leon Bailey at the weekend: “I’m so disappointed in the referee’s today.”



Martinez looking at that like: “Stop tickling my knee” 😂😂😂 pic.twitter.com/WYr3TESq0p — ManUtdMania (@ManUtdMania_) November 10, 2022

英格蘭聯賽盃16強抽籤結果：

狼隊 對 根寧咸

修咸頓 對 林肯城

布力般流浪 對 諾定咸森林

紐卡素 對 般尼茅夫

曼城 對 利物浦

曼聯 對 般尼

米爾頓凱恩斯 對 李斯特城

查爾頓 對 白禮頓



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