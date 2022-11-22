世界盃熱話｜日本球迷清場文化再現　「我們不會遺下垃圾」

撰文：黎建明
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卡塔爾世界盃2022剛剛完成第二日賽事，日本隊雖未出場，但來自日本球迷賽後一系列暖心舉動，突然成為焦點。

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日本球迷賽後主動清理觀眾席上垃圾。（影片截圖）

一名身處現場的阿拉伯球迷在社交媒體上載一條影片，片中顯示今屆世界盃揭幕戰卡塔爾對厄瓜多爾一役後，觀眾席上留有大量垃圾，此時大部分球迷已經離場。

然而有多名身穿日本球衣的球迷開始自發清理現場，紛紛用自備的環保袋或垃圾袋裝垃圾，令他大為震驚並上前協助，更直呼：「這根本不是他們的比賽！」

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拍片人隨後訪問那些日本球迷，其中一名女球迷回應：「日本人不會在現場留下垃圾，我們尊重這個地方。」

拍片人表示，雖然早有聽聞日本球迷曾有如此舉動，然而百聞不如一見，令他對日本球迷充滿尊重。

完整影片：

日本球迷在近屆世界盃時，曾多次被拍到會在比賽完結後清理垃圾，而日本隊在2018年世界盃16強落敗後，神奇地將更衣室「神還原」，彷彿沒有使用過那樣一塵不染，並留下「多謝」字句，令人嘖嘖稱奇，獲網民大讚。

除日本球迷外，日本隊上屆世界盃出局後亦清理更衣室，獲外界大讚。（Priscilla Janssens twitter）
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世界盃2022 日本隊身處哪一組？同組對手有哪幾隊？

日本隊身處E組，同組對手有西班牙、德國、哥斯達黎加。

日本在2022世界盃的首場比賽何時上演？

日本隊首仗將在香港時間11月23日晚上9時上演，對手是德國（詳見：卡塔爾世界盃2022直播賽程

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