C朗與經理人上周密會拜仁高層　策劃逃離曼聯大計︱英超

C朗拿度接受英國名嘴Piers Morgan訪問，力數曼聯多宗罪，夠膽得罪米飯班主，或許全因早已鋪好後路——英國《每日郵報》指，葡萄牙球王跟他的經理人文迪斯，上周已跟拜仁慕尼黑高層會面，洽談轉會事宜。



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急欲離開曼聯的C朗，被指上周與拜仁高層會面。（Getty Images）

C朗拿度在訪問大數曼聯不是，形容在紅魔如被囚禁，又指球會高層和領隊坦赫格迫他走，感覺被球會背叛。英國《每日郵報》消息指，C朗和經理人文迪斯（Jorge Mendes），上周跟專程由德國飛往英格蘭的拜仁慕尼黑高層會面。

今年夏天C朗決意離開曼聯時，文迪斯已安排跟車路士、士砵亭、拿玻里等多間球會洽談，最終均未能成事，上月他亦曾跟新晉豪門紐卡素會面。今次已非C朗一方首次接觸拜仁，這支德國班霸行政總裁簡尼（Oliver Khan）7月時曾承認考慮簽入C朗。

拜仁最終沒有收留C朗，表面理由是「他不切合球會哲學」，實際上就是不願付出他50萬英鎊的昂貴周薪。利雲度夫斯基離隊，他們以3500萬英鎊收購利物浦前鋒沙迪奧文尼取代。

半季過後，計劃有變。文尼世界盃前受傷，依然被塞內加爾徵召，拜仁擔心文尼的體能狀況，加上33歲前鋒祖普莫亭（Eric Maxim Choupo-Moting）前途成疑，《每日郵報》指這兩大鋒將的疑慮，令拜仁重燃對C朗的興趣云云。

美斯在歐聯累積攻入129球，距離C朗的140球紀錄追至只有11球，為免紀錄被打破，C朗急欲轉投一支有份出戰歐聯的球隊。巧合的是，美斯效力的巴黎聖日耳門，今屆歐聯16強對手正是拜仁。

葡萄牙球王1月能否如願轉戰德甲，關鍵還是他是否願意降低人工要求，否則很可能要視乎與文迪斯關係密切的車路士班主托德波里，會否再度出手。波里曾有意引入C朗，惟被時任領隊杜慈大力反對下作罷。據了解，藍軍現任主帥樸達，同樣無興趣簽入C朗。