「山行者100」行山打卡贏獎賞　一手掌握160座香港山峰位置資訊

秋冬去行山，可以順道參加「山行者100」的打卡獎賞計劃，既可以儲積分換取獎章或禮品，也可以記錄行過的山峰，更提供專屬相框，方便行山人士分享挑戰成果。這項打卡獎賞計劃由運動品牌Columbia主辦，參加者需要下載手機應用程式《GO WILD PASS》。



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打開《GO WILD PASS》的程式，進入「山行者100」的頁面，香港地圖上標示了多160座的香港山峰。每座山峰都有簡介、建議路線、遮蔽度及補給點等基本資料，方便行山人士計劃行程。

在「山行者100」中，每座山峰都有簡介。

到達相關山嶺的範圍內時，行山人士就可以開啟「山行者100」，選取該山峰打卡。每次打卡都有積分，完成指定打卡次數後，即可換領嘉許獎章或禮品，4款獎牌更能合拼起來。

打卡滿5座山即有獎賞，接着打卡15、30、60及100座可換領獎章。

除了賺積分及獎章外，「山行者100」可以記錄挑戰地點及統計挑戰次數，成為行山人士挑戰香港100山峰的記錄冊。每次打卡後，程式還會提供相框，方便行山人士將打卡照上載到社交媒體，與朋友分享登山的喜悅。

程式會記錄打卡山峰的數目。

程式會記錄低打卡照。

另外，Columbia正進行一項行山打卡贏機票的活動，歡迎山友參加，分享大家「山行者」的故事，以下為活動獎品及玩法：

🔸獎品内容終極大獎：兩張日本雙人來回機票 (1份)*參加者必須「追蹤/Follow」 Columbia Instagram 專頁

二獎：Columbia $1599 指定防水外套 20件 (Facebook 及 Instagram 分別各10名得獎者)

細獎：Columbia $100 電子優惠券

🔸遊戲玩法 (Instagram)：1. 下載GWPASS 及登記成為會員 📲 https://www.gowildpass.hk/

2. 參加者必須「追蹤/Follow」 Columbia Instagram 專頁 @columbia_hk

3. 以___的山行者為題分享你的故事及上載香港山嶺打卡照， Hashtag #Columbia山行者100、Tag @columbia_hk 及 TAG 2位好友，並公開以個人 IG 貼文上傳

🔸遊戲玩法 (Facebook)：1. 下載GWPASS 及登記成為會員📲 https://www.gowildpass.hk/

2. 公開「Like/讚好」 Columbia Sportswear Facebook 專頁

3. 以___的山行者為題分享你的故事 及上載香港山嶺打卡照，Hashtag #Columbia山行者100、Tag @columbiahongkong 及 TAG 2位好友，並公開以個人 Facebook 貼文上傳

即睇作答例子：「我想成為一個快樂的山行者， # Columbia山行者100 @columbiahongkong @朋友A @朋友B」

🔸活動日期：2022年10月26日 至 12月31日

🔸得獎名單將於 Columbia Hong Kong 的 Facebook 及 Instagram 公佈，終極大獎會於2023年1月13日 (星期五) 公佈，屆時將Inbox得獎通知至得獎者的Facebook/Instagram，得獎者須按指定時間到指定地點領獎，。