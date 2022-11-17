英超︱曼聯決意放棄C朗　傳明年1月出價1.5億英鎊買麥巴比取代

2022世界盃開鑼前夕，曼聯前鋒C朗拿度拋出震撼彈，在訪問大數球會不是，英國《鏡報》消息指，紅魔鬼正在加快尋找C朗替代球星過程，人選出乎意料地是法國鋒將基利安麥巴比（Kylian Mbappé）。



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曼聯傳放棄C朗，希望明年1月收購麥巴比。（Getty Images）

C朗炮轟曼聯「背叛」、承認對領隊坦赫格沒有尊敬訪問一出，令紅魔鬼決意跟這位葡萄牙巨星分道揚鑣。

在此之前，曼聯原先已計劃趁明年夏天C朗合約期屆滿引入新前鋒，可是葡萄牙球王震撼全球的訪問，勢令曼聯換血計劃提前進行。

C朗的專訪出街，表示曼聯背叛了他。（《太陽報》截圖）

《鏡報》報道，曼聯有意付出1.5億英鎊以上，明年1月向巴黎聖日耳門收購麥巴比。23歲的麥巴比與PSG合約一度在去年夏天屆滿，幾乎落實轉投西甲班霸皇家馬德里，不過卡塔爾世界盃舉行在即，由當地主權基金持有的PSG，拒絕在這個時間點失去陣中王牌巨星，用銀彈戰術留下法國人。

當時PSG公布，麥巴比與球會續約3年，至2025年到期，惟其後有不少消息指，麥巴比只跟PSG續約兩年。如此一來，到明年1月，麥巴比與PSG的合約很可能只剩下一年半。

曼聯是歐洲少數有能力亦願意付出麥巴比50萬英鎊周薪的球會，這人工水平與C朗看齊，還未計算大量按表現計算的獎金在內。即使去不成皇馬，麥巴比再三強調銀河艦隊是他夢寐以求的球會，但他在2021年夏天臨尾轉軚留在PSG一事，已得罪皇馬會長佩雷斯，後者明言不會再收購麥巴比，或令曼聯有機可乘。

當然PSG不是容易處理的交易對象，曼聯假如買不成麥巴比，《鏡報》指另一人選會是拿玻里前鋒域陀奧森漢（Victor Osimhen），這位23歲尼日利亞前鋒身價約6000萬英鎊。對曼聯而言，麥巴比當然是取代C朗最佳人選，可是無論人工水平以至收購難度均極高，能否趕及在1月轉會窗辦妥，頓成疑問。