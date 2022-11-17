英超｜曼聯狠下心腸拆C朗主場海報？　華拉尼成紅魔首人開腔回應

C朗拿度接受英國名嘴摩根的訪問後，震撼彈一個接一個，其中更不留情面狂轟曼聯。奧脫福主場外的C朗海報，日前已被拆下，難道球會以實際行動證明，與C朗的關係已經告一段落？



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C朗拿度的爆炸性訪問，填補卡塔爾世界盃前夕一星期的空檔。C朗接受英國名嘴摩根（Piers Morgan）的訪問，由舊隊友談到新主帥，狠辣言論數之不盡。

C朗的爆炸性訪問早前見街，引起軒然大波。（Getty Images）

曼聯與C朗拿度的關係勢成水火，英媒盛傳主帥坦赫格與曼聯眾將不希望在世盃後看到C朗。最新在社交網站瘋傳的一條短片，就是有工人在奧脫福場外拆除印有C朗的海報，不禁令人聯想起是否與近日的風波有關，難道紅魔鬼已下定決心？

Manchester United have removed a mural containing Cristiano Ronaldo's image from Old Trafford 🏟️ pic.twitter.com/ktpqVXawlJ — Sky Sports News (@SkySportsNews) November 16, 2022

不過，英國《曼徹斯特晚報》指拆除海報與C朗的訪問無關，該幅印有C朗的海報，無論如何也會在今周內拆除，換上欖球聯賽世界盃（Rugby League World Cup）的海報，因為奧脫福將在本周六（19日）舉行這賽事，所以更換海報是意料中事。

如今C朗與曼聯的舉手投足，都難免觸動球迷或傳媒的神經。曼聯官方網站早前發文，談及有什麼曼聯球員在世界盃登場，C朗當然是其中之一，有眼利球迷就發現，官網以「就如美斯一樣」來形容兩大球王同樣5戰世盃，究竟是否有心將C朗與美斯相提並論，就不得而知了。

曼聯官網將C朗與美斯相題並論，不知是有心或無意。（曼聯官方網站截圖）

華拉尼首開腔：明顯有影響

自C朗的訪問出街後，曼聯官方聲明僅簡單回應，準備代表法國國家隊出戰世界盃的華拉尼，就成為了首名開腔談及此事的紅魔球員。這名曾經與C朗在皇馬共事的守將坦言，該訪問的確對曼聯隊內有影響，「（C朗訪問）明顯對我們有影響，我們都有密切留意，球隊嘗試自行解決。」作為球員，華拉尼坦言，無論球隊就C朗風波作出任何決定，他也會接受，並且付出百分百的努力，因為他只想球隊好。

華拉尼談C朗事件，直認難免對球隊有影響。（資料圖片／Getty Images）