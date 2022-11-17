NBA｜籃網季初成績不似預期　杜蘭特直指正選陣容不及對手

坐擁三大球星「KD」杜蘭特（Kevin Durant）、K艾榮（Kyrie Irving）與施蒙斯（Ben Simmons）的籃網隊開季至今只得6勝9敗，成績未如理想。杜蘭特接受專訪時，將一眾隊友「擺上枱」，暗示球隊目前正選陣容太弱，直指大家會期望籃網贏球，只因自己在陣。



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雖然籃網今季戰績不敗，然而杜蘭特仍能交出場均30分以上的表現。（美聯社）

籃網今季開局戰績不佳兼風波不斷，K艾榮捲入反猶太風波遭球隊禁賽，施蒙斯季初表現不佳、受傷後轉任後備，杜蘭特雖場均交出30.3分，但球隊現時只排東岸第12位，與大家季前預期有力爭標的水平相距甚遠。

杜蘭特點名批評隊友，認為外界是因為他才對籃網有期望。（Getty Images）

杜蘭特近日接受體育媒體《Bleacher Reports》專訪時，指球隊陣容比不上其他頂級球隊，「你看看我們的正選，除我以外，有萊斯奧尼爾（Royce O'Neale）、哈里斯（Joe Harris）、Edmond Summers和Nic Claxton，我沒有不尊重的意思，但是你期待這班球員可以做到甚麼？你們之所以預期我們會贏，是因為我在場。」

勒邦占士的社交媒體賬號曾讚好有關貼文。（網上圖片）

《Bleacher Reports》隨後把這段內容放上Instagram，有細心球迷留意有到「大帝」勒邦占士的帳號曾讚好，然而其後已被收回。

籃網隊內患不斷，除杜蘭特對其他球員有所質疑，另一體育媒體《The Althletic》聲稱收到消息，指籃網教練與球員最近數周開始不滿施蒙斯經常缺陣，他在場時亦表現不佳，甚至質疑他對比賽的熱情。

根據報道，球隊內部開始對施蒙斯有不滿。（美聯社）

施蒙斯回應時指自己季初起已膝部有傷，然而亦理解大家的質疑，「但我知道我是個充滿鬥心的人，我想比賽並贏波，所以我會盡我所能出場作賽。」

報道更爆出隊友馬基夫莫里斯（Markieff Morris）在上月尾籃網輸給溜馬後，曾在全隊前發言，要求施蒙斯打得更好，施蒙斯當時亦認同莫里斯的意見，且看他之後能否回勇，助球隊改善戰績。

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