乒乓球．亞洲盃︱黃鎮廷挫中華台北球手林昀儒 與杜凱琹齊闖八強
撰文：袁志浩
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乒乓球亞洲盃周四（17日）展開，港隊今次派出黃鎮廷、杜凱琹及李皓晴，分別出戰男子與女子單打項目。
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賽事由16強打起，採7局4勝制。港隊首位亮相的是世界排名第9的杜凱琹，她面對中華台北球手鄭怡靜，發揮出應有水平，以11：9、11：7、12：10、5：11、8：11及11：9，總局數贏4：2晉級。
杜凱琹同時終結了與鄭怡靜對戰3連敗的走勢，報回上月澳門賽的一敗之仇。她下輪會遇上世界排名第6的日本好手早田希娜，於周五（18日）力爭再進一步。
至於世界排名已回落至第32位的黃鎮廷，在男單就遇上東京奧運混雙銅牌得主、年僅21歲的中華台北球手林昀儒。
結果黃鎮廷以11：9、9：11、11：2、6：11、11：5及11：5，總局數4：2勝出，明日會在8強再鬥日本21歲小將宇田幸矢。而另一港將李皓晴將於稍後時間出場，迎戰韓國球手田志希。
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