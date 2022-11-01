乒乓WTT世界盃｜王楚欽挫張本智和復仇成功　10月三連冠排名狂升

中國河南新鄉上演的2022WTT世界盃，王楚欽以4：2戰勝日本選手張本智和，復仇成功兼奪得冠軍。女單決賽則上演「國家隊內戰」，孫穎莎以4：3擊敗陳夢封后。



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王楚欽四強擊敗馬龍晉級，在決賽再遇張本智和。（Getty Images）

22歲的王楚欽在四強淘汰國家隊「大師兄」馬龍晉級，並在決賽再遇張本智和。兩人曾在10月中的乒乓球團體世錦賽四強碰頭，當時中國隊雖以3：2擊敗日本，但張本智和兩次出場均贏波，先後擊敗王楚欽和樊振東。

今次再遇，王楚欽先失一局8：11後，以11：8、11：9、11：8連贏3局，張本智和雖以11：8取下第五局，但王楚欽以11：7贏得第六局，總局數4：2勝出比賽，復仇成功。

王楚欽WTT世界盃復仇成功，擊敗張本智和贏得男單冠軍。（Getty Images）

王楚欽早前已代表國家隊在乒乓球團體世錦賽奪冠，之後在WTT澳門賽奪得男單冠軍，因此今次冠軍已是他在10月的第三個冠軍，「經歷了三站比賽我收穫了太多……但我知道，在一個開心晚上以後，自己還有很多需要總結和提升的地方。」

他的最新世界排名在一星期內連升四級，緊隨樊振東、馬龍之後，以4325分排第三位，張本智和以4085分排第四。

孫穎莎擊敗陳夢，贏得世界盃女單冠軍。（Getty Images）

女單方面，冠軍由兩名國家隊選手孫穎莎與陳夢角逐。比賽戰況激烈，雙方各取三局後需在決勝第七局分出勝負，孫穎莎最終在「刁時」以12：10取下第七局，贏得冠軍。

孫穎莎與王楚欽一樣10月連贏三冠，今次賽事以外，亦在團體世錦賽及WTT澳門賽女單項目封后。世界排名以8270分續居第一，陳夢以6715分排第二位。