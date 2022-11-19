港超聯︱南區小勝晉峰登第三位　鞠盈智：要左右大局

港超聯周六（19日）由冠忠南區對晉峰，被看高一線的南區僅靠上半場入球小勝，主帥跟球員賽後都不太滿意發揮。



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史提芬彭利拿入球被判越位，但現場大銀幕誤把比數顯示為1：0。（袁志浩攝）

有主力費利浦薩受傷的晉峰開賽一度主導局勢，22分鐘楊憲樂離門廿多碼抽射，幾乎考起伍瑋謙。4分鐘後南區陳凱柏左路傳中，史提芬彭利拿衝前柱頂入，惟越位在先；不過，現場大銀幕卻一直顯示入球有效，直至約10分鐘後才更正。

南區38分鐘「名正言順」入波，佐佐木周左路斬中，史提芬彭利拿頭槌攻門被救出，鞠盈智及時補中成1：0。南區之後分別有杜度迎頂，與川瀨浩太近距離撞射中柱；這位日本中堅64分鐘再施倒掛，但射門被接實。

南區小勝將帥仍不滿

結果南區維持1：0勝果，賽後升上聯賽榜第三位，晉峰則跌落第四。雖然全取3分，南區眾將卻不敢太興奮，入球功臣鞠盈智亦扁嘴。主教練鄭兆聰圍圈「Team talk」，強調球員要做得更好，提醒他們不要自滿。

鄭兆聰在賽後「Team Talk」。（袁志浩攝）

他透露，球隊早前有傷兵潮，又有球員感冒，因此在對港會後讓球員放假，減低傳染風險。「所以他們心情放鬆了一點，再投入就要調整，幸仍足夠去贏；對方少了兩名主力，贏是應該的。」

鞠盈智就將入球視作送給媽媽的生日禮物，但他也表示對自己跟球會的狀態不滿意，「贏得不輕鬆，踢得混亂。最重要拿3分，有什麼問題練波再解決。」他指球隊今季實力不差，但人腳不足，希望大家保持健康，「可跟班霸鬥一鬥，左右聯賽大局。」

鞠盈智贏波卻扁嘴。（袁志浩攝）

至於晉峰主帥艾斯達維在別無選擇下，正選只派一名外援上陣，他雖批評球員欠信心，但樂見他們跟強隊打成均勢，戰至最後一刻。