桌球．全英賽｜丁俊暉睽違三年再闖決賽　三屆盟主冀打破錦標荒

全英桌球錦標賽4強，賽事三屆盟主中國球手丁俊暉繼早前直落6局橫掃「一哥」奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）後，再以6：3擊敗英格蘭球手福特（Tom Ford），睽違三年再次躋身全英賽決賽。



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

丁俊暉（圖右）上圈淘汰奧蘇利雲，並獲對方大讚。（微博）

丁俊暉今次賽事表現極佳，四強更以6：0淘汰奧蘇利雲，賽後獲對方大讚其場上表現。

這位中國球手四強面對另一英格蘭球手福特時延續強勢，先以66：30、72：11、57：27、84：0、73：46連取五局，局數一度領先5：0。

丁俊暉今場面對福特，開場已連贏5局。（World Snooker Tour）

雖然福特其後以84：4、89：21與69：2連贏三局追至5：3，並在第9局打出一棒64度，但丁俊暉最終以75：64反勝，總局數6：3淘汰福特，第四度躋身全英賽決賽。

丁俊暉過去三次闖入全英賽決賽，均成功獲勝。（World Snooker Tour）

丁俊暉過去三次躋身全英賽決賽均成功封王，對上一次已經是2019年，此後丁俊暉陷入低潮，未再贏得任何冠軍。

今年丁俊暉再在福地殺入決賽，將面對北愛爾蘭球手馬克艾倫（Mark Allen），小丁感言：「過去三季對我而言並不容易，我和我的球迷一直期待自己再次封王，今次是一個很好的機會。」

更多桌球相關報道：