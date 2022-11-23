英超｜C朗與曼聯分手即出新錶 錶盤竟藏經典倒戈場面
撰文：黎建明
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英超曼聯周三（周三）宣布與C朗解約後，這名正隨葡萄牙出戰世界盃的球星在Instagram發布一則手錶廣告，他與品牌合作推出的錶款看似尋常，然而其中一款手錶的設計卻耐人尋味。
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C朗早前接受摩根（Piers Morgan）專訪，訪問內容相當震撼，尤其力數曼聯的管理層和主帥坦赫格不是，引起軒然大波，曼聯上周五（18日）在訪問全部播出後稱已展開行動，並在今日（23日）凌晨正式宣布與C朗達成共識，讓該葡萄牙球星即時離隊。
C朗同日在其擁有5億追隨者的Instagram帳號發表一則廣告文，他與名錶品牌Jacob & Co.合作，推出「Jacob & Co. X CR7」系列手錶，共有4款手錶，分為紅色外圈及錶帶的玫瑰金版，和綠色外圈及錶帶的不锈鋼版，各設鑲有26粒長方形鑽石的版本；底蓋則刻上C朗招牌慶祝動作，售價由約22萬港元至鑲鑽版的115萬港元。
但最特別的，要數錶盤左側C朗雕刻的姿勢，有眼利球迷發現，紅色版本上C朗的姿勢似曾相識。
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這姿勢似乎是來自2012/2013球季一個畫面，當時效力皇馬的C朗在歐聯十六強倒戈曼聯，並於首回合在班拿貝主場頂入紅魔鬼大門，而手錶上C朗雕刻的姿勢，與這個經典場面可說一模一樣。
手錶由構思、設計到製作費到拍攝硬照，肯定不是一朝一夕；然而C朗在與曼聯分手的同一天發布這則廣告，是否暗示他早已決定離隊，相信只有C朗和他的團隊清楚。
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