英超｜傳曼聯擬控告C朗違約　去年英雄式回歸　今或對簿公堂

C朗拿度（Cristiano Ronaldo）登上英國名嘴摩根（Piers Morgan）的節目受訪，力數曼聯上下不是，全球哄動。

曼聯周五（18日）傍晚發聲明回應稱會採取行動，英媒即傳出「紅魔鬼」擬控告C朗，令這位葡萄牙球星與紅魔鬼的關係，或會災難性地結束。



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曼聯的聲明指，球會「今天早上已展開適當的行動，去回應C朗拿度最近的訪問」，並強調「直至程序完成為止，都不會再作回應」。

這聲明立刻引述廣泛猜測，媒體亦立刻有所反應，英國《衛報》報道，曼聯希望「尋找一個快速的解決方法」，並已委任律師，打算控告C朗拿度違反合約，報道引述消息指，曼聯已通知C朗「世界盃後不要返回球會訓練中心」。

重溫C朗訪問上、下兩部：

上：C朗爆炸性訪問足本曝光 揭露不尊重坦赫格的原因

下：C朗震撼訪問足本首播 狂踩蘭歷克獨愛前領隊蘇斯克查

C朗拿度與摩根的訪問，成為近日全球球迷的熱話。（Twitter）

至於《每日郵報》則指，曼聯展開的「程序」，其實是炒掉C朗的程序，透過採取法律行動去解除與C朗拿度的合約，不用再支付其盛傳達50萬英鎊的周薪，由於C朗本來會在6月約滿，若曼聯能成功解約，可省下約1600萬英鎊薪金。

年輕時在曼聯成名的C朗拿度，去年才英雄式回歸「紅魔鬼」，上季更成為球隊神射手，當時大概無人會料到，雙方關係竟可能在官司中結束，可說是最壞的分手。