英超｜曼聯再發聲明回應C朗公開控訴 「已開始採取行動」
撰文：黎建明
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英超曼聯球星C朗早前在英國《太陽報》上作獨家專訪，並爆出多個震撼彈，例如稱被球隊背叛、斥主帥坦赫格不尊重他等，曼聯繼周一（14日）回應後，今日（18日）再發一則聲明回應事件。
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C朗接受英國《太陽報》主持人摩根（Piers Morgan）訪問，而《太陽報》在曼聯對富咸一役後開始披露訪問內容，其中包括C朗連環炮轟舊主帥蘭歷克與現任主帥坦赫格，亦斥球會設施沒有改進，甚至稱只欣賞隊內三名球員，引起軒然大波。
針對這事，曼聯在周一（14日）時發聲明，指球會將在事件全面公開後回應，而目前球隊仍專注準備下半季比賽，並繼續維持球隊內部的良好士氣。
《太陽報》的訪問目前已全部播出，曼聯今日（18日）亦再次發聲明，「針對C朗的訪問，球會今早已開始適當的行動，球會在完成全部行動前將不再回應事件。」
聲明中未有明示「行動」的具體內容，而現時C朗正隨葡萄牙備戰世界盃，仍要再過一段時間才會回到球會。因此曼聯針對C朗的「行動」，未必會在短期內完成。
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