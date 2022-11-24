世界盃2022｜C朗犧牲曼聯名宿地位博一鋪　自信帶領葡萄牙賭得贏

曼聯在周二晚宣布，與C朗拿度協議解約，即時生效。這位葡萄牙球星炮轟曼聯上下，行為如同「博炒」，結局亦如他所願，在首場世界盃分組賽前離開曼聯。

C朗將今屆世界盃視為球員生涯的一次重大賭博，他自信可以帶領葡萄牙再創高峰，憑世界盃上的表現證明曼聯及坦赫格是錯的，再以「皇帝女」姿態找一間滿足到他要求的大球會。

究竟現實會否如C朗所想？今晚深夜12時葡萄牙對加納，或者就可以找到答案。



**11月24日（四）深夜12時：【H組】葡萄牙對加納（ViuTV免費直播）**

C朗與葡萄牙備戰世界盃。（Getty Images）

在世界盃前一星期，C朗成為球壇焦點，他接受名嘴摩根的訪問，痛擊曼聯上下。由班主格拉沙到領隊坦赫格，甚至是前主帥蘭歷克，再到跟他做過隊友的朗尼及加利尼維利，都逃不過他的責難。如此撕破面皮式向球會攤牌，真的是球壇罕見。正如里奧費迪南所言，C朗這個訪問的目的只有一個：離開曼聯。

世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

C朗拿度與摩根的訪問，成為近日全球球迷的熱話。（Twitter）

這是C朗的賭博。

如果他接受替補，退居二線，安分守己地完成曼聯的合約，C朗肯定會是曼聯名宿，平平安安也平平淡淡地，走向職業生涯的落幕。然而，會這樣選擇的就不是C朗。他不甘心，也不想後退，所以他想賭，他不惜決裂，都要逼曼聯放人，再靠自己在世界盃的精湛表現，維持自己在球壇上的地位。

C朗今屆將第5次參加世界盃。（Getty Images）

世界盃前炮轟曼聯「博炒」

C朗選擇在英超暫停後、世界盃開賽前「爆大鑊」，原因有二。一，他有一個月時間不需要回曼聯，既不用藉詞請假，也不用回到球會「面左左」，他的團隊及曼聯有足夠時間處理離隊問題。二，他有一個世界盃為自己的表現平反，重新贏得球壇的崇拜，去找一間他認為會尊重他的球會。

《香港01》足球狂熱表情互動賞 為世足打氣贏4K電視/遊戲主機/智能電話 立即參加

雖然C朗認為坦赫格不尊重他，但坦帥今季都安排了他16次上陣，當中6次歐霸全部踢正選，但他合共只入3球，其中開齋的一球還是12碼。故此，很多球迷及名宿都認為坦赫格對C朗的定位合理，盃賽正選，聯賽輪換。若果C朗有表現，聯賽踢正選；若果沒有表現，就在聯賽坐後備；無論踢得好或壞，C朗都是歐霸盃的必然正選，好讓他寓賽於操。C朗始終是一位37歲球員，儘管他很強，但在無情的歲月面前，他都難以逆流而上。

C朗今季在英超失去曼聯正選。（Getty Images）

然而，C朗卻不認為如此。在他跟摩根的訪問中，C朗炮轟周遭的人和事，不理解為何大家要批評他，只承認自己對熱刺提早離場的行為是不對，但C朗沒有講到為何自己16場只入3球。他不承認自己老了，不承認自己差了，不承認自己退化了。這是C朗對自己的自信，他深信憑自己的努力，可克服一切，取得成功，贏得全世界。

C朗震撼訪問足本首播 狂踩蘭歷克獨愛前領隊蘇斯克查

C朗爆炸性訪問足本曝光 揭露不尊重坦赫格的原因

C朗一直的成長都是迎難而上，不斷靠努力去克服難關，攀上球壇之巔。（Getty Images）

過去可以，未來都一定可以，他覺得。

這位葡萄牙球星是個求勝心極強的人，對自己的要求也極高。不能否認，他是一位訓練狂人，對自己非常嚴苛，他會最早到訓練場，又會是最遲走的一人；無論在球會還是家中，他都會勤力鍛鍊。初出道時，他是個「排骨仔」，但經過兩三年的努力，煉成「鋼條人」的身材，而他亦蛻變成為一位無所不能的射手。

成功的過去強化人生觀

C朗意識到，努力確實可以帶來成功，幫他走上世界之巔，與美斯抗衡。由曼聯到皇家馬德里，事業上的輝煌不斷加強他這套想法，形成牢不可變的做人價值觀。他5次贏得歐聯冠軍。他5次贏得金球獎，一度與美斯持平。憑自身的不懈及奮鬥，「哥利斯馬二世」都可以成為球壇最佳。

C朗備戰首場世界盃分組賽。（Getty Images）

靠努力，定可贏天下。這是C朗的成功之道，也是他今次博一鋪的原因。

C朗不覺得自己能力變差，表現不好或者只是其他因素影響，例如坦赫格的戰術安排。回到他的「王國」葡萄牙，教練及隊友全是「自己人」，獲得全隊上下團結支持，他深信必可靠世界盃翻盤，讓世人張開眼睛看清楚，今日的C朗仍是當年的C朗。

C朗與葡萄牙國家隊抵達卡塔爾。（Getty Images）

賽前兩日，曼聯及C朗協議解約。C朗的目的達到了。君不見，解約消息發布後，C朗馬上發布新手錶廣告，錶盤上刻有C朗在12/13球季代表皇家馬德里對曼聯時頭槌入波的一刻。若果C朗效力曼聯，這隻錶可以出到嗎？這隻錶可以在這個時機出街，亦代表C朗早有部署，一早想離開曼聯。

英超｜C朗與曼聯分手即出新錶 錶盤竟藏經典倒戈場面

C朗在12/13球季倒戈曼聯時，曾頂入頭槌。（Twitter）

C朗如今重歸自由身，可以自由選擇新球會。他希望找到一間歐聯球會，因為他覺得自己的能力仍配得上世界最佳的比賽。他希望找到一間重用他的球會，因為他覺得以自己的實力，怎能不會是一支球隊的核心人物！

現實上，曼聯及坦赫格視C朗為替補，拜仁慕尼黑、車路士、拿玻里、多蒙特、馬德里體育會在夏天全部拒絕C朗。以C朗的性格，他肯定不甘心，也不明白，為何大家都要這樣對自己。

大家覺得C朗今屆世界盃會是成功，抑或失敗？（Getty Images）

世界盃是他的最好機會，因為這是球壇最大的舞台。

世界盃是他的最後機會，因為之後再沒有其他更好的平台證明自己。

在世界盃，他要踢出天神下凡般的表現，俯視那些批評他、看輕他的人，要他們後悔。

他信這一切會發生，因為他是C朗。

C朗從不認輸，無論對手是誰。

時間和年齡也不例外。