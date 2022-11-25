世界盃2022｜C朗破紀錄全憑爭議12碼　加納將帥賽後出言暗諷

日前變成自由身的C朗拿度，在世界盃首戰如常正選，以隊長身份率領葡萄牙出戰，即使上半場「食詐糊」，下半場仍然以一球12碼為國家隊開紀錄，賽後當選今仗最佳球員，一口氣連破兩項紀錄。

不過，C朗的12碼充滿爭議性，加納將帥同樣炮轟這個12碼並不存在。



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風頭人物C朗拿度在卡塔爾世界盃首度登場，照常以正選上陣領軍。以葡萄牙今仗踢法，C朗依然是陣中的重心，上半場取得不少機會，一次單刀失機，另一球將皮球送入網內，可惜犯規在先。

在葡萄牙陣中，C朗依然是前線最具威脅的人物，葡萄牙上半場未能攻破加納大門，換邊後全靠C朗，禁區內被沙利素踢跌，球證直接毫無猶疑判罰12碼，即使加納球員投訴亦不果。12碼由C朗拿度親自操刀，勁射破網，為葡萄牙今仗開紀錄之餘，並以37歲292日之齡，成為世盃史上第2年長的入球球員。

C朗拿度以12碼打破缺口。（Getty Images）

葡萄牙打破缺口後，雖然一度被對方追平，其後般奴費南迪斯2分鐘內連交兩助攻，分別造就祖奧菲歷斯及利亞奧各建一功，再取領先。C朗88分鐘功成身退，離場後葡萄牙再失一球，似乎3分不會容易到手，加上門將迪奧高哥斯達補時階段自製險象，在禁區內放下皮球，差點被加納球員搶得皮球，場邊的C朗十分肉緊，嚇到魂飛魄散，幸好隊友及時補穫，葡萄牙驚險保住3：2勝局。

世界盃2022｜葡萄牙3：2險勝加納 C朗入12碼 5屆均入球史上首人

看到迪奧高哥斯達自製險象一幕，C朗嚇到「鼻哥窿都無肉」。（Twitter截圖）

今仗過後，C朗拿度成為史上首人，在5屆世界盃皆有進賬，他賽後當選今仗最佳球員，世盃場上第7度獲得這殊榮，創下另一紀錄。

C朗成史上首人5屆世盃均有入球

C朗當選最佳球員，他賽後歸功於隊友，「隊友們踢了一場精彩賽事，每人都很努力，他們成就了我獲獎，他們每個人也配得上拿下這殊榮。」

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C朗賽後獲選為今仗最佳球員。（Getty Images）

加納將帥投訴：這個不是12碼

縱然C朗拿度攻入開紀錄一球，但這個12碼充滿爭議性，當時C朗與沙利素接近同時跑向皮球，只是C朗稍快先觸球，其後與沙利素一拍下隨即倒地。

加納方面當然不滿這個判決，主帥艾度（Otto Addo）直言12碼輸得不明不白，「球證吹罰了一個不存在的12碼，這是所謂何事？是因為C朗倒地或是什麼？當時VAR又沒有介入，我們得不到一個解釋。」艾度強調這是正常接觸，假若倒地的不是C朗，是其他球員，球證又會否這樣吹罰，暗指有偏幫C朗之嫌。

加納前鋒伊拿基威廉斯賽後同樣加把口，「在我看來這不是12碼，如果C朗這種級數的球員倒地，博得12碼的機會就大得多了。」

加納將帥當然不滿C朗獲得12碼的判決，直指對方全靠名氣。（美聯社）