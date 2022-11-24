世界盃2022｜六女性球證亮相創歷史　哥連拿：重點是質量而非性別

卡塔爾世界盃2022繼續舉行，今屆首度有女球證執法賽事，6名女球證分別在世界盃擔任不同崗位，其中有3位會是比賽球證，曾執法歐聯賽事的法國球證帕柏（Stephanie Frappart）在波蘭對墨西哥一役中率先亮相，其餘二人山下良美和Salima Mukansanga隨後亦已先後出場。



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今屆世界盃共挑選了36名球證、69名助理球證與24名助理視像裁判，其中有3名球證與3名助理球證是女性，是歷來首次有女球證亮相決賽周。周二（22日）深夜波蘭對墨西哥一戰中，帕柏擔任比賽第四球證，成為史上首位在世界盃決賽周比賽執法的女球證。

帕柏在今屆世界盃率先登場，創下歷史新一頁。（Getty Images）

38歲的帕柏可謂近年最具代表性的女球證之一，她是首位在男子歐聯賽事執法的女球證，並在2019年歐洲超級盃、2022年法國足總盃決賽中擔任主球證。

國際賽方面，帕柏曾在2019年女子世界盃決賽、2020年的男子世界盃外圍賽、2021年東京奧運與今夏舉行的女子歐國盃中執法，大賽經驗相當豐富，更自2019年起連續三年當選國際足球歷史和統計聯會（IFFHS）年度最佳女球證，執法水平備受肯定。

日籍球證山下良美。（Getty Images）

除帕柏外，其餘兩名女球證亦已登場，其中首位日職女性主球證、並曾在亞冠賽事執法的日本球證山下良美（Yamashita Yoshimi），在比利時對加拿大一役中擔任第四球證；今年初曾在非洲國家盃執法、來自盧旺達的Salima Mukansanga則是法國對澳州一仗的第四球證，二人均曾在去年東京奧運足球賽事中執法。

盧旺達女球證Salima Mukansanga。（CAFWCL Twitter）

除上述三人外，另外入選為助理球證的三位女士，分別是來自巴西的Neuza Back、墨西哥的Karen Diaz Medina與來自美國的Kathryn Nesbitt。

FIFA裁判委員會主席哥連拿（Pierluigi Collina）指，今屆增加一眾女球證在賽事執法，反映對球證而言最重要的是質量而非性別，希望以後會更多女性球證在大賽中出現。

世界盃2022 11月24日有什麼比賽？ 晚上6時瑞士對喀麥隆、晚上9時烏拉圭對韓國、深夜12時葡萄牙對加納（ViuTV免費直播）、深夜3時巴西對塞爾維亞。 世界盃2022 幾時有第二輪分組賽？ 第二輪分組賽將在香港時間11月25日起舉行。

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