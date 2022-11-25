世界盃2022｜諸神的黃昏送別80後球星　改朝換代盛況媲美2006年

今屆卡塔爾世界盃的氣氛感覺有點像2006年德國世界盃，諸神的黃昏，相隔16年又至。當年，我們送別一代70後球星，迎接80後的新時代。今年，那些陪伴我們成長80後球星又走到球員生涯的盡頭。球壇代有才人出，各領風騷十多年。

這是一屆球壇改朝換代的世界盃。



在英格蘭對伊朗的比賽中，祖迪比寧咸接應傳中頂入，為英格蘭先開紀錄。（Getty Images）

卡塔爾世界盃，英格蘭首場分組賽對伊朗，19歲的祖迪比寧咸頭槌建功，成為首位在世界盃入球的千禧後球員，不久21歲的布卡約沙卡更梅開二度，為千禧一代球星在世界盃舞台揭開序幕。

《香港01》足球狂熱表情互動賞 為世足打氣贏4K電視/遊戲主機/智能電話 立即參加

另一位千禧後球星沙卡入波。（Getty Images）

在之後的比賽，名將之後的22歲美國前鋒添莫菲韋亞也找到入球，18歲西班牙新星加維射入撞柱而入的靚波，另一位西班牙中場19歲柏迪沒有入球，但踢出大師級的表現，大獲好評。今屆最年輕的球員，在世界盃開鑼日才剛滿18歲的莫高高，亦取得上陣時間。

西班牙小將加維贏得那場的最佳球員。（Getty Images）

他們以閃亮的發揮告訴世界：後浪來了。

同時間，今屆世界盃是80後群星的告別禮。35歲的7屆金球獎得主美斯第5次參賽，賽前表明這是他最後一屆踢世界盃。與美斯由奧運拍到現在的迪馬利亞，也34歲了。

美斯5戰世界盃，首戰竟然不敵沙特阿拉伯。（Getty Images）

37歲的中場大師莫迪歷賽前也表示今屆世界盃是他代表克羅地亞的最後一項大賽。

帶領烏拉圭十載的鋒線雙星蘇亞雷斯及卡雲尼，均已35歲，其中蘇亞雷斯在世界盃前告別了國民隊，相信很大機會賽後掛靴。

在首場世界盃比賽，巴利全場近乎隱形，突然現身，為威爾斯扳平。（Getty Images）

鍾愛高爾夫球的33歲加里夫巴利，若非威爾斯事隔64年晉身決賽周，恐怕他早就退役了。

可能是80後最全能中鋒羅拔利雲度夫斯基，都已經34歲了，他還能為波蘭再戰多少年？

西班牙黃金一代的成員，只餘34歲布斯基斯仍在中場發辦，眼見後輩湧現，相信他也可愉快交棒。

德國隊長紐亞帶領球隊出場。（Getty Images）

德國黃金一代的成員，退了一批又一批，今屆只有36歲的門將紐亞及33歲射手湯馬士梅拿。

原本34歲的應屆金球獎得主賓施馬會為法國披甲，但他受傷退隊了，錯失了這次的盛典。現役的金球獎得主，只欠他未能獻技。

5次金球獎得主、葡萄牙的C朗拿度儘管從不認老，很想踢到40歲，但他已經37歲。美加墨世界盃會否再見到他？問心，機會不大了。

C朗第5次參加世界盃決賽周。（Getty Images）

今屆世界盃改朝換代的盛況，令人想起2006年世界盃。

世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

那是德國「亞軍王」波歷克的最後一屆世界盃；在同一屆，舒韋恩史迪加、拿姆及普多斯基等80後新人冒起，開啟了德國的黃金歲月，至2014年贏得冠軍。

2006年世界盃的德國隊長波歷克。（Getty Images）

相似地，西班牙隊長魯爾最後一次領西班牙征戰大賽，而當年二十出頭的恩尼斯達、費蘭度托利斯、大衛韋拿首次參加世界盃，還有20歲的沙治奧拉莫斯及19歲的法比加斯。西班牙在這屆賽事告別魯爾的時代，準備邁進大賽3連冠的輝煌時代。

2006年世界盃的托利斯及法比加斯。（Getty Images）

那年法國隊，一班1998年世界盃冠軍的功臣復出救亡，施丹、韋拉、馬基列尼及杜林綻放國際賽生涯的最後餘暉，一口氣殺入決賽，最後施丹以最令人意外的一幕頭槌完結了一切，為法國70後群星落幕。

施丹復出「救國」，帶領法國淘汰巴西，打入決賽。（Getty Images）

擊敗法國捧盃的是意大利，那年意國鋒線星光熠熠，恩沙基、迪比亞路及托迪在世界盃最後一舞。直到現在，意大利鋒線仍未能恢復當年的星味及水平。

巴西被視為這屆世界盃的大熱門，2002冠軍陣容最後一拼，朗拿度、朗拿甸奴、卡富、羅拔圖卡路士，加上阿祖安奴，最後他們在8強落幕。巴西結束了一段黃金歲月。

當年的阿祖安奴與朗拿度。（Getty Images）

2006年還有一些決賽周稀客，讓球迷可以一賭70後小國球王在世界盃展現最後光彩，例如捷克「鐵人」尼維特、烏克蘭「核彈頭」舒夫真高及千里達的約基。

荷蘭這一屆改朝換代，這是雲尼斯達萊的最後一屆世界盃，代表荷蘭四大中鋒時代完結，同時二十出道的洛賓、史奈達及尹佩斯粉墨登場。這班新人就在4年後帶領荷蘭入決賽。

英格蘭、阿根廷及葡萄牙，他們都在2006年送別一代核心，迎來新一代的王者。英格蘭「萬人迷」碧咸以罰球獨步天下，這是他最後一屆決賽周，同時這是朗尼的第一屆世界盃。

英格蘭「萬人迷」碧咸。（Getty Images）

葡萄牙這屆的領軍人物是身穿7號的隊長費高，而那屆是C朗拿度的第一屆世界盃。之後，C朗接過7號球衣，成為葡萄牙的領軍人物至今。

2006年世界盃上的C朗。（Getty Images）

阿根廷這屆的進攻核心是10號列基美，而那屆是美斯的第一屆世界盃。之後，美斯接過10號球衣，成為阿根廷的領軍人物至今。

2006年世界盃上的美斯。（Getty Images）

別要忘記，那年克羅地亞陣中，還有一位身穿14號球衣的20歲年輕人，他叫莫迪歷。

2006年世界盃上的莫迪歷。（Getty Images）

16年一次輪迴，球壇又來到改朝換代的時刻。

十多年前朝氣勃勃的新人，美斯、C朗、莫迪歷、利雲度夫斯基、加里夫巴利、蘇亞雷斯如今接近黃昏。

他們代表了一個球壇時代，也陪伴了一代球迷成長。

他們的落幕，亦為這代球迷的青春寫上句號。