世界盃｜首輪分組賽小結：英法西三強對辦　日本、沙特成最大驚喜

2022世界盃完成首輪分組賽，列強悉數亮相，有喜有悲。雖然未能以「一場論」斷定各國家的實力高低，但首場分組賽總能讓我們看出多少端倪。



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世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

熱門球隊：英格蘭、法國、西班牙現霸氣

D組：法國（首仗4：1擊敗澳洲）

衛冕冠軍法國賽前慘受傷患困擾，多名主力因傷退隊，包括巴黎聖日耳門中堅派斯奴甘佩比（Presnel Kimpembe）、萊比錫翼鋒尼干古（Christopher Nkunku），以及應屆金球獎得主賓施馬（Karim Benzema）。看似會被「衛冕冠軍詛咒」纏繞，然而首場分組賽以4：1反勝澳洲，代替賓施馬擔任正選前鋒的基奧特（Olivier Giroud）更梅開二度，這支衛冕冠軍仍保持一定實力。

可惜的是，法國首場又添傷兵，正選左閘盧卡斯靴南迪斯（Lucas Hernandez）勇戰受傷，賽後證實其右膝十字韌帶撕裂，無法繼續出戰世界盃。 猶幸其胞弟迪奧靴南迪斯（Theo Hernandez）入替後表現傑出，更交出一個助攻，或成為今屆法國的奇兵。

E組：西班牙（首仗7：0擊敗哥斯達黎加）

首輪賽事最大比數的勝仗，力證2010年世界盃冠軍西班牙的實力。雖然今屆賽前西班牙被外界的印象為「星味不足」、「褪色強國」，但狂牛兵團首場比賽展示出極強的團體足球，多番配合入楔既漂亮又有效，最終以七球大勝哥斯達黎加。賽前雖未被列為奪冠大熱，或許西班牙能以黑馬姿態跑出，當然下輪分組賽對非勝不可的德國絕對是個考驗。

B組：英格蘭（首仗6：2擊敗伊朗）

英格蘭往往大賽都是「雷聲大，雨點小」，今屆賽事首仗大勝一場，展現出主導比賽的能力，可算為球員與球迷打下強心針。77%的控球率、多名球員狀態回勇，表現暫且不錯。只要核心球員不受傷，有望挑戰晉級較後階段。

A組的荷蘭、H組的葡萄牙、G組的巴西首輪雖順利贏波，但表現只屬一般，尤其是由平庸的雲素贊臣任正選前鋒的荷蘭。葡萄牙入球能力不錯，般奴費南迪斯重現功架，可是對加納也要失掉兩球，防守力實在麻麻。

巴西2：0勝塞爾維亞，其實在對手主守下機會不多，全靠李察利臣個人質素梅開二度制勝。身為大熱門，巴西首仗看來未出「真功夫」。

失望球隊：阿根廷、德國強勢敗陣

C組：阿根廷（首仗1：2不敵沙地阿拉伯）

美斯「登基」現阻滯！阿根廷首場分組賽在上半場食3次「詐糊」的情況下，下半場被沙特阿拉伯連入兩球反勝為敗。剩下兩場分組賽需對陣波蘭及墨西哥，相信對阿根廷來說都將會是一場硬仗。

首仗阿根廷上半場踢得不俗，只是下半場被對手追和後整隊精神面貌判若兩隊。阿根廷實力仍強，但他們需要在剩餘比賽把心態擺正，才有機會在今屆賽事為美斯一圓世界盃夢。

E組：德國（首仗1：2不敵日本）

首輪分組賽大熱倒灶的還有德國，與阿根廷一樣反勝為敗，以1：2不敵日本。德國全場錄得18次射門，僅能以12碼建功，足證其把握力不足。防線不穩是日耳曼兵團的另一問題，主力後防球員蘇尼（Niklas Sule）、魯迪格（Antonio Rüdiger）、尼高舒洛達碧克（Nico Schlotterbeck）各有甩漏，面對日本反擊時更顯得進退失據。下場對陣狀態不俗的西班牙，力求出線就要非勝不可。

A組：卡塔爾（首仗0：2不敵厄瓜多爾）

除了阿根廷、德國兩支傳統勁旅，首輪賽事另一令人失望球隊，還有主辦國卡塔爾。翻查歷屆資料，除了2010世界盃的東道主南非之外，主辦國往往都能夠晉身淘汰賽。南非於2010世界盃最後都能在分組賽取得一勝，然而觀乎卡塔爾首場分組賽的表現：防守鬆散、組織缺缺，別說拿取三分，剩下比賽對塞內加爾及荷蘭要拿取一分都有難度，且看卡塔爾會否成為史上最尷尬的主辦國。

驚喜黑馬：日本、沙特

E組：日本（首仗2：1反勝德國）

熱血！所有關於日本足球的消息都彷似添上一份熱血氛圍，首場分組賽反勝德國當然同樣熱血，彷似現實世界中的《足球小將》。被日本球迷不斷抨擊的領隊森保一，都能夠在今場比賽作出「神調動」反勝，且看日本能否繼上屆之後，連續兩屆晉身世界盃淘汰賽。

C組：沙特阿拉伯（首仗2：1反勝阿根廷）

亞洲球隊發威！沙特阿拉伯於E組首輪反勝奪冠大熱門阿根廷，爆出今屆世界盃最大冷門。不論最後沙特能否成功出線，他們已經寫下傳奇。或許最後他們會成為美斯登基的絆腳石，賽前有誰想過，粉碎美斯世盃夢的居然是沙特……

可惜份子：加拿大

F組：加拿大（首仗0：1不敵比利時）

要數首輪分組賽最可惜的球隊，不得不提F組久違世盃的加拿大。對陣勁旅比利時，其實已經踢出不俗表現，於控球率（54%）、射門數字（15次）都佔優的情況下，以一球僅負。若非11分鐘艾方素戴維斯（Alphonso Davis）主射12碼宴客，或許能夠獲得加拿大史上第一分……