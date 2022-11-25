世界盃2022｜巴西老鼠拉龜攻足大半場　實力未展現靠個人質素贏出

巴西毫無疑問是世界盃的奪冠大熱，首仗對塞爾維亞，面對對方嚴密的佈防，縱然有尼馬﹑雲尼斯奧斯及拉芬夏等攻擊球員，「森巴兵團」依然踢得吃力，老鼠拉龜，上半場更不時由38歲的隊長堤亞高施華策動攻勢，不禁令人擔心這支巴西是否名過其實。幸好巴西靠李察利臣梅開二度，最終兩球淨勝對手。

單看今仗，巴西踢法似乎更加平實，是否華麗不再言之尚早，但可以肯定一點的是，「森巴兵團」演活了以結果為目標，贏波最實際。



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巴西，是每屆世界盃的擂台躉，亦接近與大熱門劃上等號，今屆衝擊相隔20年再奪世界盃。「森巴兵團」今屆以尼馬領軍，配合雲尼斯奧斯﹑安東尼﹑拉芬夏及加比爾捷西斯等球星，陣容十分豪華，無疑是今屆熱門的之一。

被列入G組的巴西，在首輪分組賽壓軸登場對塞爾維亞，兩軍4年前同樣在分組賽碰頭，當時森巴兵團兩球淨勝。巴西主帥泰迪（Tite）今仗派出尼馬正選領銜，前線配合李察利臣﹑雲尼斯奧斯及拉芬夏攻堅，後方有卡斯米路及柏基達支援，這個陣容創造力十足。

由名宿史杜高域帶領的塞爾維亞有備而來，上半場放棄控球，愈縮愈後，即使巴西一直控球在腳，面對密麻麻的佈防，巴西單靠個人技術，實在是難以突破。森巴兵團老鼠拉龜，在外圍不斷傳送，尼馬及隊友鮮有製造具威脅埋門。

巴西中場不乏有創造力的球員，可惜塞爾維亞有備而來，令森巴兵團踢得吃力。（Getty Images）

巴西隊長堤亞高施華在上半場是亮點，卻並非在防守上，而是進攻上。塞爾維亞防線縮後，這名38歲的老將可以安心助攻，不時持球過半場再派牌，曾經交出一記通透直線，雲尼斯奧斯接應起腳，卻被對方門將及時封位。策動攻勢以外，前場有機會衝門，也能看到施華的身影，這名巴西隊長彷彿成為了上半場進攻的命脈。

巴西靠堤亞高施華組織攻勢，兩側不時吊高波傳中，但李察利臣未能停波。單以上半場而言，巴西進攻套路無板斧，沒有勁旅及冠軍大熱門的霸氣，這種表現亦難有說服力。

塞爾維亞佈防密密麻麻，巴西只好以遠射嘗試攻門。（Getty Images）

直至下半場，巴西早段隨即施壓，同時有黃金機會，可惜拉芬夏的單刀再度失機。隨時間的推進，戰情與上半場的圍攻無異，贏形勢卻沒有入球。

巴西的攻勢愈來愈近磅，雲尼斯奧斯禁區內起腳，塞爾維亞門將雲查米連高域沙域撲出不遠，全場似乎隱形的李察利臣門前「執雞」，森巴兵團就此打開紀錄。11分鐘後，雲尼斯奧斯左路傳中，再度找到李察利臣，這名熱刺尖刀一控控高，隨即以使出倒掛攻門，皮球直飛入網，梅開二度，同時助巴西奠定兩球勝局。

巴西兩球淨勝塞爾維亞 李察利臣金球梅開二度做英雄

李察利臣金球破網，梅開二度。（Getty Images）

森巴足球華麗不再？

森巴兵團一向以華麗踢法見稱，若重溫巴西兩個入球，首球尼馬亦有功勞，獨力扭入禁區，其後雲尼斯奧斯起腳，才出現李察利臣首個入球。李察利臣第二球固然精彩，但入球前整個組織而言，要不是塞爾維亞縮後，否則巴西亦難以將皮球送上前場，難稱為一個精彩攻勢。

尼馬（Getty Images）

單看今仗，即使巴西淨勝塞爾維亞兩球，但整體感覺踢法不再華麗，與預想也難免有落差，唯獨是全靠個別球員的個人質素取勝。不過，森巴足球今仗卻演活了什麼是「以結果為目標」，入球過程華麗與否，其實根本不重要，最重要的是把皮球放進敵軍的網內，全取3分就是目標。

縱然如此，單以一場而言，就判定巴西放棄漂亮足球，無疑是武斷及言之尚早，畢竟塞爾維亞的龜縮踢法，巴西想華麗也沒太多空間。另外，巴西的豪華陣容，除了尼馬及雲尼斯奧斯等，板凳亦不乏出色的進攻球員，就如安東尼﹑馬天尼利及洛迪高等，今仗只是後備入替，這班球員能為巴西帶來什麼變化，同樣是未知之數，加上表現平平的拉芬夏戰至末段才被換走，或許是巴西刻意留放也有可能。

未來還有兩場分組賽，到時再來看巴西的踢法是否改變也未遲。

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巴西踢法較為平實，以結果為目標，順利全取3分。（Getty Images）

巴西2：0塞爾維亞的功臣是？ 李察利臣梅開二度 李察利臣第2球任何攻入？ 雲尼斯奧斯傳中，李察利臣控球時稍稍控高，再以倒掛攻門

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