世界盃熱話︱日本紀錄片分析去屆關鍵14秒　自省成就1604天後勝仗

日本在今屆世界盃首場分組賽反勝德國2：1，舉國歡騰，有人歸功監督森保調動得宜，或日本青訓策略的成功，但更不可忽視他們嚴謹、懂得自我反省的文化。



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上屆俄羅斯世界盃，日本於16強遇上歐洲勁旅比利時，憑原口元氣跟乾貴士的入球，52分鐘領先至2：0。

不過最終他們被維頓漢跟費蘭尼破門；直至比賽最後14秒，日本角球斬中被高圖爾斯沒收，他快開予奇雲迪布尼推進，最終造就查迪利絕殺3：2，令日本抱憾出局。

日本上屆16強被絕殺出局。（Getty Images）

這「黑色14秒」結果被日本NHK電視台拍成紀錄片，不煽情、也不是要散播「雖敗猶榮」的訊息，而是透過28部攝影機多角度重播、訪問有份比賽的長友佑都、長谷部誠、吉田麻也、迪布尼跟高圖爾斯等，深入分析日本球員在這14秒中的每個判斷、選擇跟解讀，反思不足。

例如本田圭佑開角球時有什麼選擇、吉田麻也為何不阻止比利時快開生波、山口螢面對迪布尼盤球進退得失據......每一個環節都徹底「鞭屍」了一次，體現閱讀比賽能力的重要性。

紀錄片深入分析日本球員在那14秒內的每個決定。（網上截圖）

按此看：日本紀錄片深入分析上屆被絕殺的黑色14秒 反思球員每個決定

受訪小將四年後成功臣

眾所周知，比利時最後成為上屆季軍，外界普遍認為日本能夠以兩球領先過，已是不錯的成就。可是這正反映了日本人嚴謹的特性，輸就是輸，不會自我安慰，而是敢於面對過去，把輸的原因弄清楚、想明白，往後才能變得更強大。

紀錄片尾段，找來了新一代日本球員、不在上屆大軍名單之內的南野拓實跟堂安律訪問，看看這14秒對他們而言的意義。

南野拓實表示，看了比賽後感到非常懊悔、不甘，「四年後我們一定要回來。」堂安律亦有相似的看法，「非常想四年後把失去的東西奪回來。以我們為核心，展現給世界看。」

結果在那場比賽後足足1604天，日本重返世界盃賽場，憑後備入替的南野拓實急勁傳中，紐亞撲出不遠，由堂安律射入追平德國，最終更逆轉勝，讓當時日本監督西野朗的預言成真：「羅斯托夫（比賽地點）的14秒，四年後會成為我們創造奇跡的動力。」

堂安律在對德國時射入追平一球。（Getty Images）