世界盃｜阿根廷美斯C組出線可能性一覽　贏波即晉級但和波高風險

美斯領軍的阿根廷在世界盃C組兩輪比賽後，以3分居次席，落後4分的波蘭，但以得失球力壓同得3分的沙特阿拉伯，仍手握出線的主導權。只要在最後一輪做好自己，擊敗波蘭，便不用理會另一場賽果，肯定可以晉身16強淘汰賽。

本文會詳盡分析世界盃C組最後一輪的可能性。



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阿根廷兩球擊敗墨西哥後，掌握出線主導權，只要下輪贏波蘭就可以出線。（Getty Images）

（1）世界盃C組兩輪後形勢

第一名：波蘭（4分；得失球+2；得球2球；失球0球）

第二名：阿根廷（3分；得失球+1；得球3球；失球2球）

第三名：沙特阿拉伯（3分；得失球-1；得球2球；失球3球）

第四名：墨西哥（1分；得失球-2；得球0球；失球2球）



利雲度夫斯基攻入首個世界盃入球，幫波蘭擊敗沙特，現在波蘭以4分排榜首。（Getty Images）

（2）世界盃C組過去兩輪比賽賽果

阿根廷1：2沙特阿拉伯

墨西哥0：0波蘭

波蘭2：0沙特阿拉伯

阿根廷2：0墨西哥



沙特現時以3分排小組第3位。（Getty Images）

（3）世界盃C組第三輪比賽

11月30日（三）深夜3時：【C組】波蘭對阿根廷、沙特阿拉伯對墨西哥

阿根廷末輪贏波即出線，和波就要寄望另一場分組賽出現有利他們的賽果。（Getty Images）

（4）阿根廷怎樣才能出線？

1. 贏波肯定晉級：阿根廷在最後一輪擊敗波蘭的話，肯定晉級16強，極大機會以首名晉級。除非同日另一場沙特阿拉伯大勝墨西哥，令沙特的得失球可以追上阿根廷，否則阿根廷都能夠取得首名。

2. 和波形勢變被動：阿根廷在最後一輪打和波蘭的話，出線會很被動：若果另一場沙特對墨西哥和波或者墨西哥以兩球差距內贏波的話，阿根廷都可以出線；若果沙特贏波或者墨西哥以4球或以上差距贏波，阿根廷就會出局。如果墨西哥以3球差距贏波，就要跟阿根廷鬥總得球。

3. 輸波篤定出局：若果阿根廷最後一輪不敵波蘭，肯定出局。

墨西哥以1分包尾，形勢最被動，他們最後一場必須贏沙特，若果同時波蘭贏到阿根廷，他們就可以晉級。若果阿根廷對波蘭不敗的話，就要跟阿根廷或波蘭鬥得失球。（Getty Images）

如果你不滿足以上的「懶人包」式答案，希望力求甚解，請耐心閱讀下文。了解最後一輪C組的各種可能性前，先要清楚世界盃分組賽排名的準則。

（5）世界盃分組賽排名準則

1) 總積分（贏波獲3分，和波各得1分，輸波得0分）

2) 得失球（若果球隊積分相同，便以得失球分高低；得失球為球隊入球總數減失球總數）

3) 得球（若果球隊積分及得失球相同，就比較他們的入球總數，入球較多者排先）

4) 對賽成績（若果球隊積分、得失球及總得球也相同，就比較他們之間的對賽成績，得分最高者排先）

5) 對賽得失球（若果多於兩隊在積分、得失球、得球及對賽成績也相同，就比較他們之間的對賽得失球，較高者排先）

6) 對賽得球（若果多於兩隊在積分、得失球、得球、對賽成績及對賽得失球也相同，就比較他們之間的對賽得球，較多者排先）

7) 公平競技積分（若果球隊在上述6項皆持平，就計算他們在所有分組賽事中的公平競技積分。每面黃牌-1分；非直接紅牌，即兩黃一紅-3分；直接紅牌-4分）

8) 抽籤（若果球隊上述所有項目皆持平，就需要以抽籤決定排名先後）

阿根廷球星美斯。（Getty Images）

（6）世界盃C組最後一輪可能性拆解

【情況1】：阿根廷勝波蘭、沙特阿拉伯勝墨西哥

積分榜：阿根廷（6分）、沙特阿拉伯（6分）、波蘭（4分）、墨西哥（1分）

結論：阿根廷與沙特阿拉伯攜手以6分出線，要以得失球分首、次名。目前阿根廷得失球+1而沙特阿拉伯為-1，阿根廷稍佔優勢。只要阿根廷贏波蘭的差距比沙特贏墨西哥的差距大、持平或少一球的話，都能夠以較佳得失球取得首名。若果沙特贏墨西哥的差距比阿根廷贏波蘭的差距多2球，將要比較雙方總得球定首名；若果沙特贏墨西哥的差距比阿根廷贏波蘭的差距多3球或以上，沙特以較佳得失球取得首名。

【情況2】：阿根廷勝波蘭、沙特阿拉伯和墨西哥

積分榜：阿根廷（6分）、波蘭（4分）、沙特阿拉伯（4分）、墨西哥（2分）

結論：阿根廷以6分首名晉級，波蘭及沙特阿拉伯同得4分，要以得失球決定次名出線資格。目前波蘭得失球為+2，沙特阿拉伯的為-1。

**情況2A**：阿根廷以2球或以下差距勝波蘭

波蘭以兩球以內差距落敗，得失球會由+2變成+1或0，而沙特阿拉伯和波故得失球不變為-1，波蘭以較佳得失球取得小組次名。

**情況2B**：阿根廷以3球差距勝波蘭

波蘭的得失球會由+2變成-1，與沙特阿拉伯持平，雙方要比較得球。目前波蘭及沙特阿拉伯同樣有2個得球。若果最後一輪，波蘭以0：3負阿根廷同時沙特阿拉伯和墨西哥0：0，兩隊得球同樣為2球的話，便要以對賽成績分高下。由於波蘭第二輪以2：0贏沙特，所以波蘭力壓沙特取小組次名。

**情況2C**：阿根廷以4球或以上差距勝波蘭

波蘭以4球以上大敗，得失球由+2變成最多-2，肯定比沙特阿拉伯的-1差，所以沙特以較佳得失球力壓波蘭取得小組次名。

【情況3】：阿根廷勝波蘭、墨西哥勝沙特阿拉伯

積分榜：阿根廷（6分）、波蘭（4分）、墨西哥（4分）、沙特阿拉伯（3分）

結論：阿根廷以6分首名晉級，波蘭及墨西哥同得4分，要以得失球決定次名出線資格。目前波蘭得失球為+2，墨西哥的為-2。

情況3的次名資格相當複雜，難以盡列所有可能性。只能舉幾個例子說明：

**例子3A**：阿根廷勝波蘭1球、墨西哥勝沙特阿拉伯1球

波蘭的得失球由+2變成+1，墨西哥就會由-2變成-1，波蘭以較佳得失球取得次名資格。

**例子3B**：阿根廷勝波蘭2球、墨西哥勝沙特阿拉伯2球

波蘭的得失球由+2變成0，墨西哥就會由-2變成0，兩隊得失球持平，要以總得球分高下。目前波蘭得球為2球而墨西哥為0球。在極端情況，舉例波蘭輸0：2時墨西哥勝2：0，雙方總得球同得2球，便要計算對賽成績。由於兩隊首輪踢成0：0，所以要以公平競技積分決定次名。萬一連公平競技積分最後都一樣，就要抽籤決定次名。

**例如3C**：阿根廷勝波蘭3球、墨西哥勝沙特阿拉伯2球

波蘭得失球由+2變成-1，墨西哥就會由-2變成0，墨西哥以較佳得失球取得次名資格。

【情況4】：阿根廷和波蘭、沙特阿拉伯勝墨西哥

積分榜：沙特阿拉伯（6分）、波蘭（5分）、阿根廷（4分）、墨西哥（1分）

結論：沙特阿拉伯以6分首名晉級，波蘭以5分次名晉級，阿根廷出局。

【情況5】：阿根廷和波蘭、沙特阿拉伯和墨西哥

積分榜：波蘭（5分）、阿根廷（4分）、沙特阿拉伯（4分）、墨西哥（2分）

結論：波蘭以5分首名晉級，阿根廷及沙特阿拉伯同得4分，要以得失球定次名資格。由於兩場和波，所有球隊得失球差不變，阿根廷以+1的得失球力壓-1的沙特阿拉伯晉級。

【情況6】：阿根廷和波蘭、墨西哥勝沙特阿拉伯

積分榜：波蘭（5分）、阿根廷（4分）、墨西哥（4分）、沙特阿拉伯（3分）

結論：波蘭以5分首名晉級，阿根廷及墨西哥同得4分，要以得失球定次名資格。目前，阿根廷的得失球為+1而墨西哥為-2。

**情況6A**：墨西哥以2球或以下差距勝沙特阿拉伯

墨西哥的得失球會由-2變成-1或0，而阿根廷和波故得失球差不變，仍然為+1，阿根廷的得失球在墨西哥之上，由阿根廷取得次名晉級。

**情況6B**：墨西哥以3球差距勝沙特阿拉伯

墨西哥的得失球會由-2變成+1，而阿根廷和波故得失球差不變，仍然為+1，兩隊得失球持平，要以總得球分高下。目前阿根廷得球為3球，而墨西哥為0球。極端情況下，在最後一輪，若果阿根廷和0：0同時墨西哥勝3：0，雙方的總得球便會持平，就要以對賽成績決定次名。由於阿根廷在第二輪贏墨西哥2：0，所以阿根廷會以較佳對賽成績排小組次名。

**情況6C**：墨西哥以4球或以上差距勝沙特阿拉伯

墨西哥的得失球會由-2變成至少+2，肯定比+1的阿根廷多，墨西哥會以較佳得失球力壓阿根廷取得小組次名。

【情況7】：波蘭勝阿根廷、沙特阿拉伯勝墨西哥

積分榜：波蘭（7分）、沙特阿拉伯（6分）、阿根廷（3分）、墨西哥（1分）

結論：波蘭以7分首名晉級，沙特阿拉伯以6分次名晉級，阿根廷出局。

【情況8】：波蘭勝阿根廷、沙特阿拉伯和墨西哥

積分榜：波蘭（7分）、沙特阿拉伯（4分）、阿根廷（3分）、墨西哥（2分）

結論：波蘭以7分首名晉級，沙特阿拉伯以4分次名晉級，阿根廷出局。

【情況9】：波蘭勝阿根廷、墨西哥勝沙特阿拉伯

積分榜：波蘭（7分）、墨西哥（4分）、阿根廷（3分）、沙特阿拉伯（3分）

結論：波蘭以7分首名晉級，墨西哥以4分次名晉級，阿根廷出局。

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