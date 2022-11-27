世界盃｜墨西哥門神奧祖亞遭美斯射破　賽後一幕感動球迷

昨晚C組第二輪分組賽阿根廷淨勝墨西哥2:0，美斯（Lionel Messi）一入球一助攻固然成為焦點，對於香港球迷來說，今場同樣是兩大「影帝」對決，由「阿根廷張家輝」美斯對「墨西哥吳鎮宇」奧祖亞（Guillermo Ochoa）。

今場美斯技勝一籌，賽後兩人都流露出惺惺相惜之情。



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獲香港球迷暱稱為「墨西哥吳鎮宇」的奧祖亞，賽前受訪問時已經表示對美斯的敬佩，他認為美斯是足球場上的魔術師，「美斯可能整場都沒有做過甚麼，但1分鐘後就會攻入一球解決對手，我非常尊重美斯。」而賽前墨西哥官方Twitter亦上載了一個幽默帖文，將奧祖亞完美key到最近美斯跟C朗拿度合作的廣告上。

世界盃︱阿根廷張家輝墨西哥吳鎮宇正面交鋒 美斯Sam哥還有誰 ？

美斯奧祖亞賽後惺惺相惜。（Getty Images）

美斯奧祖亞賽後惺惺相惜。（Getty Images）

奧祖亞飛盡都未能撲出美斯的射門。（Getty Images）

奧祖亞的「預言」也成真——阿根廷對墨西哥表現雖不甚出色，但美斯以一記禁區外遠射為阿根廷打開紀錄，奧祖亞「撲盡」亦鞭長莫及。美斯之後再交出助攻，為阿根廷鎖定2：0勝局。

奧祖亞每逢世界盃都表現出色，今次面對美斯卻無能為力。翻查紀錄，美斯這個入球為個人對墨西哥的第4個入球，但美斯入球的比賽皆不是由奧祖亞把關，換言之這是美斯首次在國家隊賽事射破奧祖亞的十指關。

即睇兩大「影帝」交鋒連橫圖：

賽後，奧祖亞與美斯握手，並拍拍這位球王的頭，美斯也輕拍對方腰部回應。事實上，今屆很有可能是兩人最後一屆世界盃，加上奧祖亞代表墨西哥的表現的確出眾，難怪兩位國家領軍人物惺惺相惜。