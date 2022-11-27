世界盃2022｜美斯開記錄再助攻　阿根廷兩球挫墨西哥

由美斯領軍的阿根廷被視為奪冠熱門之一，首戰卻告敗北！他們在香港時間今晚深夜3時，出戰世界盃C組分組賽對墨西哥，爭取首勝。



美斯賽前傳出傷情，幸無阻在今戰正選出擊。阿根廷今戰正選有頗多變動，如中堅位置由利辛度馬天尼斯取代基斯甸羅美路。左路攻擊將由阿歷士麥阿里士打，取代艾真度高美斯。

墨西哥正選亦有3名正選調動，老將古亞達度重回正選。

美斯在個人最後一屆世界盃，領軍爭功。（Getty Images）

奧祖亞上仗救出12碼，每逢世界盃，表現特別醒神。 （Getty Images）

阿根廷繼續由拿達路馬天尼斯拍美斯攻堅，惟早段墨西哥發揮擅長的高速壓逼，較為佔優。不過，兩軍在上半場早段流於混戰，未見具組織的攻勢。

阿歷西斯域加（左）與干沙路蒙迪爾（右）爭持。（Getty Images）

此外，兩軍小動作頗多，不時有球員倒地。墨西哥往往在中圈附近搶斷阿根廷後防前傳的來球，隨即策動反擊，但質素不高，射門寥寥。

阿根廷馬高斯阿古拿（左）踏中奇雲艾華利斯（右），後者很痛苦。（Getty Images）

上半場雙方攻勢呆板，最有威脅一次在44分鐘。墨西哥在禁區頂獲罰球，阿歷西斯域加主射，有高度但欠角度，成為達米安馬天尼斯的表演機會。兩軍在上半場欠缺精彩場面，兩無記錄。

馬天尼斯接實阿歷西斯域加的罰球，動作精彩。（美聯社）

下半場50分鐘，阿根廷在娥眉月頂獲罰球。美斯被兩名墨西哥球員招呼後跌倒，主射罰球又告高出許多。墨西哥防線後移，加上阿根廷嘗試在中場中央加多人手，搶回控制權，漸見阿根廷能夠組織，進入禁區，但未見埋門。

美斯今仗發難的機會也不多。（Getty Images）

阿根廷在中路堆叠人手，終於奏效。64分鐘，迪馬利亞右路橫傳中央，墨西哥防線退入禁區內，形成美斯突然無人看管，以一記25碼割草式地波，直飛右下角，先開記錄。

救阿根廷的人，還是美斯。（Getty Images）

阿根廷開記錄後保持主導局面，墨西哥欲反撲但欠缺組織能力，令阿根廷有空間策動反擊。墨西哥反撲亦無力，完場前再輸一球。後備入替的安素費南迪斯在87分鐘接應角球，在左路禁區角燙射，彎過奧祖亞入網。阿根廷勝2:0，保持對墨西哥的良好往績。

安素費南迪斯妙射，奠定勝局。（Getty Images）

C組兩輪過後，形勢未明朗。波蘭以4分居榜首，阿根廷得3分，以較佳得失球壓住同分的沙特阿拉伯，墨西哥1分敬陪末席。

（01製圖）

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