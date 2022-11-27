美斯球王表現救阿根廷　勝墨西哥後豪言：我們的世界盃現在才開始

阿根廷王牌美斯（Lionel Messi）今晨在C組第二輪分組賽一傳一射帶領阿根廷淨勝墨西哥2：0，為球隊打響今屆世界盃勝利之門。早於阿根廷不敵沙地阿拉伯賽後，美斯已承諾阿根廷支持者不會讓他們失望，希望他們對球隊保持信心。

美斯以一場「球王級」的表現，印證他就是阿根廷的救星。



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阿根廷對墨西哥賽事的最佳球員，當然是交出「球王級」表現的美斯。（Getty Images）

美斯交出「球王級」演出，1入球、1助攻，帶領阿根廷2：0擊敗墨西哥，獨力將阿根廷由出局邊緣中拉回來，賽後暫時排在C組次名。雖然與出線仍有距離，但至少都能夠手握出線主動權。

一直都有不少媒體報道美斯帶傷上陣世界盃，賽後美斯就為受傷「疑雲」解畫，「我不明白為何外界一直討論我的傷勢，他們說我的足踝有事但我根本沒事，我這一周都沒事。一直以來我都正常地訓練，與球隊一起訓練，我從未要獨自訓練。」美斯澄清自己沒有受傷，相信一班阿根廷球迷都可以鬆一口氣。

美斯於賽後訪問中澄清自己沒有受傷。（Getty Images）

美斯賽後更揚言今場才是阿根廷在世界盃的開始，「今日才是阿根廷在世界盃的開始，我一直都跟人們說：『你們要一直相信』。今日我們沒有其他選擇，我們只能靠自己去贏，而我們今場都做到了我們應該要做的事。」

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美斯的言論一直都可信，早於阿根廷不敵沙地阿拉伯賽後，美斯已承諾阿根廷支持者不會讓他們失望，「我要傳達予一班阿根廷球迷的訊息就是要保持信心，我們不會讓你們失望。」

美斯對墨西哥一戰獨力拯救阿根廷，實踐對球迷的宣言，相信一班阿根廷球迷肯定收貨，且看最後一輪分組賽美斯能否再度發威，帶領阿根廷出線。

世界盃2022 兩輪比賽後，美斯表現如何？ 美斯目前錄得2入球與1助攻。 世界盃2022 阿根廷最後一場分組賽幾時踢？ 阿根廷最後一場分組賽會在香港時間11月30日深夜3時進行，屆時將迎戰波蘭。

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