世界盃2022｜日本贏波有望提前出線 主帥森保一拒輕視哥斯達黎加
撰文：黎建明
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日本在世界盃2022 E組分組賽首輪以2：1熱血反勝德國，今晚（27日）6時迎戰哥斯達黎加。日本教練森保一賽前要求球隊嚴陣以待，以勝利為目標。
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世界盃E組：日本 對 哥斯達黎加
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上仗日本半場落球一球下反勝德國，爆出一個不小的冷門。日本隊現為E組次名，若「藍武士」今場順利擊敗哥斯達黎加，而榜首的西班牙賽和或戰勝德國隊的話，日本將提前晉級16強。
雖然哥斯達黎加首仗以0：7不敵西班牙，然而日本隊教練森保一出席賽前記者會時，對今夜一戰未敢鬆懈，「首仗擊敗德國，並不代表我們一定會贏哥斯達黎加。」森保一稱讚哥斯達黎加球員身體質素強，由基羅拿華斯為首的防線亦穩固，並預期對方在首仗落敗後會竭力爭勝。
森保一表示日本隊已做好準備，他要求麾下踢得進取並主導控球，攻守轉換上亦要做得更好。
日本隊軍情方面，兩名後防大將酒井宏樹與富安健洋早前未有跟其他隊友一同操練，日媒《中日新聞》指二人將缺陣下場比賽，森保一亦在記者會上表示會留意球員首仗後的疲勞狀況，並就此調整陣容。
此外，日本球迷協助清潔球場，與日本隊整理更衣室的事件近日成為網上討論熱話，森保一對此並不感到稀奇，認為這是日本文化的基本。
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