世界盃2022｜日本贏波有望提前出線　主帥森保一拒輕視哥斯達黎加

日本在世界盃2022 E組分組賽首輪以2：1熱血反勝德國，今晚（27日）6時迎戰哥斯達黎加。日本教練森保一賽前要求球隊嚴陣以待，以勝利為目標。



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世界盃E組：日本 對 哥斯達黎加

今晚（周日）6時正 VIU TV 99台／Now 618台 直播



日本主帥森保一在賽前記者會上稱讚哥斯達黎加。（Getty Images）

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上仗日本半場落球一球下反勝德國，爆出一個不小的冷門。日本隊現為E組次名，若「藍武士」今場順利擊敗哥斯達黎加，而榜首的西班牙賽和或戰勝德國隊的話，日本將提前晉級16強。

雖然哥斯達黎加首仗以0：7不敵西班牙，然而日本隊教練森保一出席賽前記者會時，對今夜一戰未敢鬆懈，「首仗擊敗德國，並不代表我們一定會贏哥斯達黎加。」森保一稱讚哥斯達黎加球員身體質素強，由基羅拿華斯為首的防線亦穩固，並預期對方在首仗落敗後會竭力爭勝。



森保一表示日本隊已做好準備，他要求麾下踢得進取並主導控球，攻守轉換上亦要做得更好。

日本隊後防大將富安健洋對哥斯達黎加一仗料缺陣。（Getty Images）

日本隊軍情方面，兩名後防大將酒井宏樹與富安健洋早前未有跟其他隊友一同操練，日媒《中日新聞》指二人將缺陣下場比賽，森保一亦在記者會上表示會留意球員首仗後的疲勞狀況，並就此調整陣容。

此外，日本球迷協助清潔球場，與日本隊整理更衣室的事件近日成為網上討論熱話，森保一對此並不感到稀奇，認為這是日本文化的基本。

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