世界盃｜加拿大門將遭克羅地亞球迷無間斷欺凌　失4球更被歧視

世界盃F組賽事加拿大以1：4不敵克羅地亞，加拿大門將波贊（Milan Borjan）卻要承受雙重打擊。

落敗固然難受，波贊全場又要受克羅地亞球迷歧視及欺凌，原來一切與波贊的背景相關。



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擁有塞爾維亞血統的波贊，1987年在克羅地亞的克寧市（Knin）出生，當時仍是南斯拉夫領土。1995年，克羅地亞獨立戰爭在克寧市爆發，克羅地亞贏回對克寧市的主權，當時令不少塞爾維亞裔的人離開克寧，而波贊一家當時就前往貝爾格萊德（Belgrade），輾轉之間於2000年移民至加拿大。

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波贊首兩場世界盃分組賽皆為加拿大把關。（Getty Images）

基於波贊的血統、出生地，以及他現時效力塞爾維亞球隊貝爾格萊德紅星，令到他在加拿大對克羅地亞的賽事中不停被克羅地亞球迷騷擾，甚至歧視。

比賽中，波贊不斷被克羅地亞球迷嘰笑、謾罵，更有球迷舉起橫額，寫着「95年的克寧市——沒有東西像波贊般逃走」（Knin 95 - Nothing runs like Borjan），以此諷刺波贊當年由於克羅地亞軍隊在克寧市打勝仗，故此擁有塞爾維亞血統的他，要逃往其他城市避難。

Croatia fans held up this flag aimed at Canada goalkeeper Milan Borjan.



"Knin 95 - Nothing runs like Borjan."



Knin is Borjan's hometown and the flag refers to the victory in the war over Serb separatists which saw Borjan and most Serbs from Croatia driven from their homes. pic.twitter.com/sH9JW9pOPD — Sam Street (@samstreetwrites) November 27, 2022

雖然事件涉及種族歧視，但暫時未見國際足協調查及處分。