世界盃｜加拿大門將遭克羅地亞球迷無間斷欺凌　失4球更被歧視

撰文：隊長
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世界盃F組賽事加拿大以1：4不敵克羅地亞，加拿大門將波贊（Milan Borjan）卻要承受雙重打擊。
落敗固然難受，波贊全場又要受克羅地亞球迷歧視及欺凌，原來一切與波贊的背景相關。

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擁有塞爾維亞血統的波贊，1987年在克羅地亞的克寧市（Knin）出生，當時仍是南斯拉夫領土。1995年，克羅地亞獨立戰爭在克寧市爆發，克羅地亞贏回對克寧市的主權，當時令不少塞爾維亞裔的人離開克寧，而波贊一家當時就前往貝爾格萊德（Belgrade），輾轉之間於2000年移民至加拿大。

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波贊首兩場世界盃分組賽皆為加拿大把關。（Getty Images）

基於波贊的血統、出生地，以及他現時效力塞爾維亞球隊貝爾格萊德紅星，令到他在加拿大對克羅地亞的賽事中不停被克羅地亞球迷騷擾，甚至歧視。

比賽中，波贊不斷被克羅地亞球迷嘰笑、謾罵，更有球迷舉起橫額，寫着「95年的克寧市——沒有東西像波贊般逃走」（Knin 95 - Nothing runs like Borjan），以此諷刺波贊當年由於克羅地亞軍隊在克寧市打勝仗，故此擁有塞爾維亞血統的他，要逃往其他城市避難。

雖然事件涉及種族歧視，但暫時未見國際足協調查及處分。

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克羅地亞4：1擊敗加拿大。

加拿大由哪位球員攻入他們在今屆賽事第一球？

艾方素戴維斯。

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