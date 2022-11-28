世界盃｜日本輪換負哥斯達黎加　漫畫《我們的足球場》成神預言？

日本在世界盃意外0：1負哥斯達黎加，令不少球迷大跌眼鏡，網民其中一個談論熱話，是日本派出多員二線兵出戰今仗，情節彷如日漫《我們的足球場》其中一幕，繼《足球小將》後，再次在足球漫畫中找到「神預言」。



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日本漫畫《我們的足球場》中的一幕，在今屆世界盃如實上演？（網上圖片）

日本殿堂級足球漫畫《足球小將》在今屆世界盃老是常出現，先是沙特阿拉伯2：1反勝阿根廷一仗，前者屢次以越位戰術令美斯壓陣的阿根廷無計可施，漫畫雷同一幕被網民奉為「神預言」。到日本以2：1熱血反勝德國，又是在《足球小將》屢次出現的情節，「神準命中」再受網民廣為談論。

日本首仗爆冷全取3分，藍武士周日次仗面對同組實力最弱的哥斯達黎加，萬眾期待他們強勢出擊全取3分，不料主教練森保一排陣令人意外，他今場作出5個正選變動，中前場面目全非，在歐洲頂級聯賽球會效力的三笘薰、南野拓實、前田大然、久保建英、伊東純也全部在後備席，僅靠補選入圍的日職名古屋鯨魚球員相馬勇紀竟獲正選上陣。

結果日本不單未能複製上場對德國的上佳表現，上半場與哥斯達黎加踢出今屆公認「最悶一仗」，正選上陣的上田綺世半場時已被換出，相馬勇紀全場表現奇差卻到82分鐘才由南野拓實入替。南野下半場在場邊熱身時一路看得肉緊，哥斯達黎加81分鐘取得入球一幕，更令這位前鋒爆粗大叫一聲：「Fxxk！」三笘薰、南野拓實入替後為日本注入動力，惜未能轉化入球，日本終以0：1不敵哥斯達黎加。《足球小將》內縱沒有關於哥斯達黎加隊的內容，可是神通廣大的網民仍能在另一本經典足球漫畫找到似曾相識的一幕——賽後網上流傳日漫《我們的足球場》其中一頁，彷彿是日本今場寫照。

日本漫畫《我們的足球場》（小學館官方網站）

日本上仗反勝德國，教練森保一的調動被日本球迷大讚，他今場收起5名上場正選，中前線近乎面目全非，結果在優勢中敗陣。「戰術大師」光環一場比賽後打回原形，有網民從足球漫畫《我們的足球場》截圖其中一幕——日本出戰世界盃亞洲區外圍賽首戰告捷後大幅輪換，令對手韓國球員不滿道：「哼！取得一勝後，就在第二場賽事中保留正選球員的實力，想和我們打成平手嗎……天真！想打成平手就是等於輸！」「可惡的日本，看這種陣容，分明就是有所保留，小看我們！！」情節是否跟日本今屆世界盃對哥斯達黎加有點相像？

漫畫這一幕出現在第28冊，當時日本隊正出戰世界盃亞洲區外圍賽，不過他們並非有心留力，而是球隊出現內部矛盾，首仗以1：0擊敗烏茲別克，到第二場對韓國時更換10名正選。不明所以的韓國球員在出場時，以為日本隊的「輪換」是輕視他們，所以才收起正選球員保留實力，日本終與韓國踢成0：0平手。

日本教練森保一今仗作出5個正選變動，令球迷譁然。（Getty Images）

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現實中的日本則更為不堪，球隊在久攻不下後，先後換入淺野拓磨、三笘薰、南野拓實等球員，仍以0：1不敵哥斯達黎加，三分盡失，將首仗取勝後的大好形勢化為無形，下場面對同組實力最強的西班牙，取分難度極高，日本隊由主帥森保一到一眾表現失準的球員均成為被責罵對象，森保一賽後亦為球隊失利道歉。

網民拿《我們的足球場》這一幕來幽日本隊一默，令日本漫畫又一次成為「神預言」，不禁令人發出會心微笑。然而細看之下，兩者內容其實截然不同，認真來說只是穿鑿附會，大家別太認真。

日本隊今場落敗後，要在下場面對強隊西班牙時爭取好成績。（Getty Images）

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