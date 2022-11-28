世界盃西班牙和德國 安歷基霸氣側漏：對日本不留手一句寸爆德國
撰文：吳慕兒
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世界盃E組西班牙大戰德國，雙方踢成1：1，狂牛兵團手執4分續居死亡之組榜首，下仗對日本可以「睇定嚟食」。
外界質疑西班牙下仗或會留力，主帥安歷基（Luis Enrique）賽後記者會上霸氣盡現，更以一句話寸盡目前只得一分的德國。
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西班牙在分組賽首仗7：0大炒哥斯達黎加，今晨對戰德國全場大部分時間亦佔盡上風，安歷基直言對賽果感失望。他認為，今仗轉捩點是當球隊1：0領先德國時，阿辛斯奧的射門高出，未能將比數改寫成2：0，「我們有機會擊敗德國，真是太可惜」。
即使如此，安歷基指從好的方面來看，西班牙目前能在死亡之組身處榜首。E組在兩戰過後，西班牙4分，日本3分，哥斯達黎加3分，德國1分，形勢上西班牙在最後一場分組賽只要和波，無論德國對哥斯達黎加戰果如何，均已夠出線。
當被記者問道，下場對日本會否保證派出最強陣容時，安歷基稱：「我可以向你保證，我們會具備競爭力，不會睇定來踢。無論對手是誰也不重要，因為球隊狀態很好。」他不忘向德國放話，「我可以確認對日本一仗會全力求勝，不過德國先要去想哥斯達黎加。」
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德國今屆第三場分組賽何時舉行？
12月1日（四）深夜3時：【E組】德國對哥斯達黎加
德國有機會出線嗎?
最直接希望，是下仗擊敗哥斯達黎加，並寄望西班牙擊敗日本。