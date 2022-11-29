世界盃冷知識︱分組賽最後一輪為何同時上演？　源於40年前默契波

世界盃2022最後一輪分組賽周二（29日）晚展開，同組兩場比賽會於同一時間上演，這個安排源於1982年世界盃爭發的一場爭議。



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今屆世界盃首兩輪分組賽，通常一晚4場賽事，開賽時間分別是晚上6時、9時、深夜12時及3時，但由今晚起再沒有早場，改為晚上11時及深夜3時兩個時段開波。

世界盃之所以安排同組4隊，最後一輪分組賽於相同時段踢兩場比賽，跟40年前西班牙世界盃一場比賽有關。

1982年世界盃，當年只有24隊參賽，先分6組踢首圈分組賽，每組首、次名晉級次圈後，12隊再分4組踢多次分組賽，決出4強。

前西德與奧利地於1982年世界盃交手，賽果引起爭議。（Twitter）

首圈分組賽中，前西德、奧地利、阿爾及利亞與智利同組。最後一輪之前，智利已經出局，奧地利兩戰全勝，德國跟阿爾及利亞均是一勝一負。

最後一輪分組賽分兩日舉行，阿爾及利亞先贏智利3：2。這令前西德只要在對奧地利時，以兩球或以下差距贏波，前西德與奧地利即可攜手晉級。

結果前西德在該場比賽開波10分鐘內已先入一球，兩隊及後80分鐘踢得十分消極，無意進攻，終以1：0完場，一同出線，把阿爾及利亞踢出局。事件引發軒然大波，外界質疑有球隊踢「默契波」。

國際足協雖然強調兩隊沒有違反任何規例，但從1986年墨西哥世界盃開始，為免同類爭議再發生，防止有球隊從中獲益，便調整賽程安排，將同組球隊的最後一輪分組賽比賽統一在同時段舉行，直至現在。