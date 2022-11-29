世界盃｜巴西仍有可能失首名　G組出線形勢簡述

世界盃G組踢畢頭兩輪賽事後，巴西以兩勝排榜首，率先出線，而且極大機會首名；瑞士則以3分排在次名，尚要在最後一輪與各得1分的喀麥隆和塞爾維亞爭出線。



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（1）世界盃G組兩輪後形勢

第一位：巴西（6分；得失球3；得球3球；失球0球）

第二位：瑞士（3分；得失球0；得球1球；失球1球）

第三位：喀麥隆（1分；得失球-1；得球3球；失球4球）

第四位：塞爾維亞（1分；得失球-2；得球3球；失球5球）



（2）世界盃G組過去兩輪比賽

瑞士 1：0 喀麥隆

巴西 2：0 塞爾維亞

喀麥隆 3：3 塞爾維亞

巴西 1：0 瑞士



（3）世界盃G組第三輪比賽

12月2日（五）深夜3時：【G組】塞爾維亞對瑞士、喀麥隆對巴西

喀麥隆（左）和塞爾維亞（右）都仍有機會出線，但較為被動。（Getty Images）

（4）塞爾維亞怎樣出線？

1.塞爾維亞贏瑞士，而巴西對喀麥隆不敗，便可以4分次名出線（瑞士3分、喀麥隆最多得2分）。

2.塞爾維亞贏瑞士，而巴西輸給喀麥隆的話，就必須滿足以下其中一個條件：1)塞爾維亞擊敗瑞士的差距，比喀麥隆贏巴西的差距多兩球或以上；2)塞爾維亞擊敗瑞士的差距，比喀麥隆贏巴西的差距多一球，但塞爾維亞比喀麥隆入更多波，這樣才可以在與喀麥隆同分跟同得失球差的情況下，以總得球優勢取得次名出線。

（5）喀麥隆怎樣出線？

必須擊敗巴西，同時瑞士對塞爾維亞不勝，但仍有其他條件。輸波就肯定出局。

1. 若塞爾維亞打和瑞士，就必須滿足以下其中一個條件：1）喀麥隆以兩球或以上差距獲勝；2）喀麥隆以一球差距獲勝，瑞士入球不比喀麥隆多兩球或以上。

2.若塞爾維亞擊敗瑞士，就必須滿足以下其中一個條件：1）喀麥隆擊敗巴西的比數差距，不能比塞爾維亞贏波的差距少兩球或以上；2）喀麥隆擊敗巴西的比數差距，比塞爾維亞贏波的差距少一球，但喀麥隆入球不少於塞爾維亞；3）喀麥隆擊敗巴西的比數差距，跟塞爾維亞贏波的差距相同。

巴西要首名出線應該問題不大，唯一威脅是瑞士。（Getty Images）

（6）瑞士怎樣出線？

瑞士在次名爭奪中是較為佔優的一隊，若擊敗塞爾維亞，不論另一場戰果如何，都肯定出線。

瑞士和波也很大機會出線，除非喀麥隆擊敗巴西、且以兩球或以上差距獲勝，這樣瑞士便會在同分之下輸得失球差而出局。但即使喀麥隆以一球差距贏巴西，只要瑞士入球比喀麥隆多兩球或以上，仍可次名晉級。

（7）巴西的情況是？

要首名出線基本上沒有問題，除非在最後一輪輸波、而瑞士贏波之餘，能追回目前-3的得失球差，這樣便會變成瑞士首名、巴西次名。

世界盃分組賽排名準則

1) 總積分（贏波獲3分，和波各得1分，輸波得0分）

2) 得失球（若果球隊積分相同，便以得失球分高低；得失球為球隊入球總數減失球總數）

3) 得球（若果球隊積分及得失球相同，就比較他們的入球總數，入球較多者排先）

4) 對賽成績（若果球隊積分、得失球及總得球也相同，就比較他們之間的對賽成績，得分最高者排先）

5) 對賽得失球（若果多於兩隊在積分、得失球、得球及對賽成績也相同，就比較他們之間的對賽得失球，較高者排先）

6) 對賽得球（若果多於兩隊在積分、得失球、得球、對賽成績及對賽得失球也相同，就比較他們之間的對賽得球，較多者排先）

7) 公平競技積分（若果球隊在上述6項皆持平，就計算他們在所有分組賽事中的公平競技積分。每面黃牌-1分；非直接紅牌，即兩黃一紅-3分；直接紅牌-4分）

8) 抽籤（若果球隊上述所有項目皆持平，就需要以抽籤決定排名先後）