世界盃｜巴西仍有可能失首名 G組出線形勢簡述
世界盃G組踢畢頭兩輪賽事後，巴西以兩勝排榜首，率先出線，而且極大機會首名；瑞士則以3分排在次名，尚要在最後一輪與各得1分的喀麥隆和塞爾維亞爭出線。
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（1）世界盃G組兩輪後形勢
第一位：巴西（6分；得失球3；得球3球；失球0球）
第二位：瑞士（3分；得失球0；得球1球；失球1球）
第三位：喀麥隆（1分；得失球-1；得球3球；失球4球）
第四位：塞爾維亞（1分；得失球-2；得球3球；失球5球）
（2）世界盃G組過去兩輪比賽
瑞士 1：0 喀麥隆
巴西 2：0 塞爾維亞
喀麥隆 3：3 塞爾維亞
巴西 1：0 瑞士
（3）世界盃G組第三輪比賽
12月2日（五）深夜3時：【G組】塞爾維亞對瑞士、喀麥隆對巴西
（4）塞爾維亞怎樣出線？
1.塞爾維亞贏瑞士，而巴西對喀麥隆不敗，便可以4分次名出線（瑞士3分、喀麥隆最多得2分）。
2.塞爾維亞贏瑞士，而巴西輸給喀麥隆的話，就必須滿足以下其中一個條件：1)塞爾維亞擊敗瑞士的差距，比喀麥隆贏巴西的差距多兩球或以上；2)塞爾維亞擊敗瑞士的差距，比喀麥隆贏巴西的差距多一球，但塞爾維亞比喀麥隆入更多波，這樣才可以在與喀麥隆同分跟同得失球差的情況下，以總得球優勢取得次名出線。
（5）喀麥隆怎樣出線？
必須擊敗巴西，同時瑞士對塞爾維亞不勝，但仍有其他條件。輸波就肯定出局。
1. 若塞爾維亞打和瑞士，就必須滿足以下其中一個條件：1）喀麥隆以兩球或以上差距獲勝；2）喀麥隆以一球差距獲勝，瑞士入球不比喀麥隆多兩球或以上。
2.若塞爾維亞擊敗瑞士，就必須滿足以下其中一個條件：1）喀麥隆擊敗巴西的比數差距，不能比塞爾維亞贏波的差距少兩球或以上；2）喀麥隆擊敗巴西的比數差距，比塞爾維亞贏波的差距少一球，但喀麥隆入球不少於塞爾維亞；3）喀麥隆擊敗巴西的比數差距，跟塞爾維亞贏波的差距相同。
（6）瑞士怎樣出線？
瑞士在次名爭奪中是較為佔優的一隊，若擊敗塞爾維亞，不論另一場戰果如何，都肯定出線。
瑞士和波也很大機會出線，除非喀麥隆擊敗巴西、且以兩球或以上差距獲勝，這樣瑞士便會在同分之下輸得失球差而出局。但即使喀麥隆以一球差距贏巴西，只要瑞士入球比喀麥隆多兩球或以上，仍可次名晉級。
（7）巴西的情況是？
要首名出線基本上沒有問題，除非在最後一輪輸波、而瑞士贏波之餘，能追回目前-3的得失球差，這樣便會變成瑞士首名、巴西次名。
世界盃分組賽排名準則
1) 總積分（贏波獲3分，和波各得1分，輸波得0分）
2) 得失球（若果球隊積分相同，便以得失球分高低；得失球為球隊入球總數減失球總數）
3) 得球（若果球隊積分及得失球相同，就比較他們的入球總數，入球較多者排先）
4) 對賽成績（若果球隊積分、得失球及總得球也相同，就比較他們之間的對賽成績，得分最高者排先）
5) 對賽得失球（若果多於兩隊在積分、得失球、得球及對賽成績也相同，就比較他們之間的對賽得失球，較高者排先）
6) 對賽得球（若果多於兩隊在積分、得失球、得球、對賽成績及對賽得失球也相同，就比較他們之間的對賽得球，較多者排先）
7) 公平競技積分（若果球隊在上述6項皆持平，就計算他們在所有分組賽事中的公平競技積分。每面黃牌-1分；非直接紅牌，即兩黃一紅-3分；直接紅牌-4分）
8) 抽籤（若果球隊上述所有項目皆持平，就需要以抽籤決定排名先後）
巴西曾試過在世界盃分組賽出局嗎？
有2次，1930年及1966年。
2022世界盃什麼時候踢決賽？
12月18日晚上11時開賽（香港時間）