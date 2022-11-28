世界盃｜日本和德國怎樣才能出線？E組所有出線可能性一覽

世界盃E組第二輪，日本0：1負予哥斯達黎加、西班牙1：1賽和德國後，出線形勢頗為混亂。

除了以4分排榜首的西班牙出線機會最高，其餘3隊中，日本和哥斯達黎加各得3分、德國1分排榜尾，各有機會出線，但觀乎賽程，日本隊面對的難度最高。本篇為大家詳細分析。



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（1）世界盃E組兩輪後形勢

第一名：西班牙（4分；7得失球；得球8球；失球1球）

第二名：日本（3分；0得失球；得球2球；失球2球）

第三名：哥斯達黎加（3分；-6得失球；得球1球；失球7球）

第四名：德國（1分；-1得失球；得球2球；失球3球）



（2）世界盃E組首兩輪比賽賽果

德國1：2日本

西班牙7：0哥斯達黎加

日本0：1哥斯達黎加

西班牙1：1德國



（3）世界盃E組第三輪比賽

12月1日（四）深夜3時：日本對西班牙、哥斯達黎加對德國



西班牙有4分在手，加上尾場對日本，正常發揮的話出線機會極高。（Getty Images）

（4）榜首的西班牙有可能出局嗎？

西班牙首場大炒哥斯達黎加、第二場賽和德國後，兩戰獲4分，出線機會非常高，擊敗日本就必定首名出線，或是賽和日本、而德國對哥斯達黎加不敗也可首名。

西班牙在兩個情況下才會失去首名：第一是自己賽和日本、同時哥斯達黎加擊敗德國，第二是自己輸給日本、同時哥斯達黎加賽和德國。

西班牙只在一個極端情況下才有機會出局：首先自己輸給日本、同時德國以瘋狂比數大勝哥斯達黎加，在得失球差上超越西班牙。

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日本擊敗德國後出線形勢本來大好，但第二輪敗予哥斯達黎加，就令形勢一下子逆轉。（Getty Images）

（5）日本隊要怎樣才能出線？

日本在最後一輪擊敗西班牙：幾乎肯定以6分首名出線，除非哥斯達黎加擊敗德國並大勝一場去追回所有得失球差。

若日本賽和西班牙，有兩種可能性可次名出線：第一種是德國對哥斯達黎加若和波，日本便會與哥斯達黎加同得4分，日本便可以較佳得失球差次名出線；第二種是若然德國擊敗哥斯達黎加，但未能以2球或以上差距勝出／以1球差距勝出並比日本入更多波，日本也可次名出線。兩種情況下，西班牙也會以5分獲首名。

日本輸給西班牙就必然出局。

德國對西班牙取得1分，成為保命符。（Getty Images）

（6）德國盡力也要看西班牙

德國兩輪分組賽後雖然以1分排在榜尾，但出線機會其實頗高，在西班牙身上取得的這1分，的確成了救命稻草，因為德國最後一輪對手是同組實力最弱的哥斯達黎加。

德國出線大前題是贏波，而且最多只能次名出線：事實上，德國穩穩出線的情況只有一種，但也推斷是最可能出現的賽果——西班牙擊敗日本、德國擊敗哥斯達黎加，西班牙便會首名出線（7分）、德國則次名（4分），日本和哥斯達黎加將同得3分，一同出局。

德國贏波，但若西班牙不勝，情況就會變得複雜：西班牙若賽和日本，日本將獲4分，與德國同分下，德國對哥斯達黎加則必須以2球或以上差距贏波，或是以1球差距獲勝、且入球多過日本。

德國一旦不勝便會出局。

哥斯達黎加仍有機會出線，但條件非常嚴苛。（Getty Images）

（7）哥斯達黎加還有希望嗎？

若哥斯達黎加擊敗德國：肯定出線，同時間若西班牙贏波、或是日本贏波，則西／日的勝方會獲首名，哥斯達黎加會次名出線，除非日本贏波、而哥斯達黎加能以超大比數大炒德國而追回得失球，哥國將首名出線；若西班牙賽和日本，哥斯達黎加更會以6分首名出線，西班牙以4分獲次名。

若哥斯達黎加賽和德國：同時間西班牙贏波，哥斯達黎加也可以4分次名出線，日本（3分）和德國（2分）出局。但若西班牙賽和日本或日本贏波，哥斯達黎加都會和德國一同出局。

哥斯達黎加一輸波便肯定出局。

如果你不滿足以上的「懶人包」式答案，希望力求甚解，請耐心閱讀下文。了解最後一輪E組的各種可能性前，先要清楚世界盃分組賽排名的準則。

E組最後一輪晉級可能性一覽。（01美術製圖）

（8）世界盃分組賽排名準則

1) 總積分（贏波獲3分，和波各得1分，輸波得0分）

2) 得失球（若果球隊積分相同，便以得失球分高低；得失球為球隊入球總數減失球總數）

3) 得球（若果球隊積分及得失球相同，就比較他們的入球總數，入球較多者排先）

4) 對賽成績（若果球隊積分、得失球及總得球也相同，就比較他們之間的對賽成績，得分最高者排先）

5) 對賽得失球（若果多於兩隊在積分、得失球、得球及對賽成績也相同，就比較他們之間的對賽得失球，較高者排先）

6) 對賽得球（若果多於兩隊在積分、得失球、得球、對賽成績及對賽得失球也相同，就比較他們之間的對賽得球，較多者排先）

7) 公平競技積分（若果球隊在上述6項皆持平，就計算他們在所有分組賽事中的公平競技積分。每面黃牌-1分；非直接紅牌，即兩黃一紅-3分；直接紅牌-4分）

8) 抽籤（若果球隊上述所有項目皆持平，就需要以抽籤決定排名先後）

（9）世界盃E組最後一輪可能性拆解

【情況1】：日本勝西班牙、哥斯達黎加勝德國

積分榜：日本（6分）、哥斯達黎加（6分）、西班牙（4分）、德國（1分）

結論：日本及哥斯達黎加同得6分，攜手晉級，首、次名由得失球決定。目前日本得失球為0而哥斯達黎加為-6，故此哥斯達黎加至少要贏德國7球差距，才有資格跟日本鬥得失球爭首名。

【情況2】：日本勝西班牙、哥斯達黎加和德國

積分榜：日本（6分）、西班牙（4分）、哥斯達黎加（4分）、德國（2分）

結論：日本以6分首名晉級，西班牙及哥斯達黎加同得4分，要以得失球決定次名資格。目前西班牙的得失球為+7而哥斯達黎加為-6。由於哥斯達黎加最後一輪和波，其得失球維持-6。換言之，西班牙要狂輸13差距，得失球才會跟哥斯達黎加的-6持平。

**情況2A**：日本以贏西班牙12球或以下

西班牙的得失球肯定多於-6，比-6的哥斯達黎加高，西班牙會以次名晉級。

**情況2B**：日本贏西班牙13球

西班牙的得失球由+7變-6，與哥斯達黎加持平，雙方要以總得球定高下。目前西班牙得球為8球而哥斯達黎加為1球，西班牙也是遙遙領先。在極端情況，日本以13：0贏西班牙同時哥斯達黎加與德國踢成7：7，兩隊的得球都會持平為8球。到時就要以對賽成績定排名，由於西班牙在首輪大勝哥斯達黎加7：0，所以在這種極端情況下，西班牙晉級。

**情況2C**：日本贏西班牙14球或以上

西班牙的得失球由+7變成最多-7，肯定比-6的哥斯達黎加差，哥斯達黎加會以次名晉級。

【情況3】：日本勝西班牙、德國勝哥斯達黎加

積分榜：日本（6分）、西班牙（4分）、德國（4分）、哥斯達黎加（3分）

結論：日本以6分首名晉級，西班牙及德國同得4分，要以得失球決定次名資格。目前西班牙的得失球為+7而德國為-1。換言之，德國要在末輪狂勝哥斯達黎加、西班牙大敗於日本腳下，德國才能追上得失球的龐大劣勢。

情況3的次名資格相當複雜，難以盡列所有可能性。只能舉幾個例子說明：

**例子3A**：日本贏西班牙3球、德國贏哥斯達黎加3球

西班牙的得失球會由+7變成+4，德國的得失球會由-1變成+2，西班牙得失球較佳，獲得次名晉級。

**例子3B**：日本贏西班牙4球、德國贏哥斯達黎加4球

西班牙的得失球會由+7變成+3，德國的得失球會由-1變成+3，兩隊得失球持平，要以總得球分高下。目前西班牙的得球為8球而德國為2球，德國要入到6球才能追平差距。說個極端例子，日本贏西班牙4：0同時德國贏哥斯達黎加6：2，西班牙及德國的得球便會持平為8球，要以對賽成績定次名；不過，德國及西班牙在上輪踢成1：1，不分高下，故此要以公平競技積分定排名。假如公平競技積分也一樣，就要抽籤。

**例子3C**：日本贏西班牙5球、德國贏哥斯達黎加5球

西班牙的得失球會由+7變+2，德國的得失球會由-1變成+4，德國以較佳得失球獲得次名晉級。

【情況4】：日本和西班牙、哥斯達黎加勝德國

積分榜：哥斯達黎加（6分）、西班牙（5分）、日本（4分）、德國（1分）

結論：哥斯達黎加以6分首名晉級，西班牙以5分次名晉級，日本及德國出局。

【情況5】：日本和西班牙、哥斯達黎加和德國

積分榜：西班牙（5分）、日本（4分）、哥斯達黎加（4分）、德國（2分）

結論：西班牙以5分首名晉級，日本及哥斯達黎加同得4分，要以得失球決定次名資格。由於兩場都是和波，4隊的得失球不變，日本得失球為0而哥斯達黎加為-6，所以日本以較佳得失球取得次名。

【情況6】：日本和西班牙、德國勝哥斯達黎加

積分榜：西班牙（5分）、日本（4分）、德國（4分）、哥斯達黎加（3分）

結論：西班牙以5分首名晉級，日本及德國同得4分，要以得失球決定次名資格。目前日本得失球為0，而德國為-1。由於日本和波，得失球會維持0。

**情況6A**：德國贏哥斯達黎加1球

德國的得失球會由-1變成0，與維持0的日本持平，兩隊要以總得球分高下。目前日本及德國的得球同樣是2球。舉例說，如果日本與西班牙賽和1：1而德國贏哥斯達黎加1：0，兩隊的得球同樣為3球，不分高下，就要鬥到對賽成績；由於日本在首輪贏德國2：1，日本以較佳對賽成績得次名。

**情況6B**：德國贏哥斯達黎加2球或以上

德國的得失球至少會變成+1，肯定比0的日本高，所以德國會以較佳得失球取得次名晉級。

【情況7】：西班牙勝日本、哥斯達黎加勝德國

積分榜：西班牙（7分）、哥斯達黎加（6分）、日本（3分）、德國（1分）

結論：西班牙以7分首名晉級，哥斯達黎加以6分次名出線，日本及德國出局。

【情況8】：西班牙勝日本、哥斯達黎加和德國

積分榜：西班牙（7分）、哥斯達黎加（4分）、日本（3分）、德國（2分）

結論：西班牙以7分首名晉級，哥斯達黎加以4分次名出線。

【情況9】：西班牙勝日本、德國勝哥斯達黎加

積分榜：西班牙（7分）、德國（4分）、日本（3分）、哥斯達黎加（3分）

結論：西班牙以7分首名晉級，德國以4分次名出線。

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日本在2022世界盃分組賽怎樣才能出線？ 日本在最後一輪分組賽如擊敗西班牙，便肯定出線。如賽和便要視乎德國對哥斯達黎加一仗賽果，輸波篤定出局。（詳細情況見另文） 德國在2022世界盃還有機會出線嗎？ 有，德國如在最後一輪分組賽擊敗哥斯達黎加，仍有機會出線，但須視乎西班牙對日本一戰賽果。

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