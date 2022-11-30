世界盃2022｜英格蘭3球淨勝威爾斯首名出線　拉舒福特梅開二度

世界盃B組最後一輪分組賽，英格蘭將與威爾斯同室操戈。若英格蘭贏波的話，肯定首名晉級。英軍上半場面對密集的威爾斯顯得無計可施，換邊後拉舒福特與菲爾科頓調位後，效果顯著，兩人極速轟入兩球，加上拉舒福特其後再下一城，結果3球淨勝威爾斯，以B組首名躋身16強，將與塞內加爾爭入8強。



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下半場戰情：

上半場接近零表現的加里夫巴利，半場休息時被主帥佩治換出，由比蘭莊臣入替。英格蘭方面沒有調動，菲爾科頓與拉舒福特位置左右對調，這個調位效果立竿見影。

科頓左路突破博得犯規，拉舒福特離門25碼左右直接攻門，直飛丹尼禾特的左手面入網，50分鐘先下一城。賓戴維斯其後後場被拉舒福特迫甩腳下球，卡尼再地波傳中，科頓遠柱接應撞射得手，短短60秒內連入兩球。

英格蘭領先兩球下，主帥修夫基隨即收起哈利卡尼及迪格蘭賴斯。拉舒福特愈踢愈有，右路突破殺入禁區，面對威爾斯守衛照起腳，射破丹尼禾特的大細龍門，「福仔」梅開二度，英軍68分鐘領先至3球，這名曼聯翼鋒其後功成身退，由基亞利殊入替。

拉舒福特梅開二度，助英格蘭領先至3球。（Getty Images）

英軍領先至3球後，未有留手，祖迪比寧咸的近射先被丹尼禾特擋出，科頓門前近射同樣無果，最終英格蘭以3球淨勝威爾斯，並以B組首名穩奪晉級資格。

上半場戰情：

開賽3分鐘，拉舒福特左路撞牆後入楔，然後殺入禁區後倒地，球證沒有示意。9分鐘，英格蘭出現上半場的黃金機會，前半場逼甩威爾斯皮球，哈利卡尼第一時間交出獨到直線，拉舒福特入楔單刀面對丹尼禾特起腳，幸好這名威爾斯門將及時擋出攻門。

拉舒福特接應卡尼直線，單刀面對丹尼禾特被對方擋出。（Getty Images）

面對嚴防的威爾斯，英軍有形勢卻未有到肉的埋門，馬古尼其後引球在對方禁區，在沒有太多選擇傳球下，選擇推入禁區左腳勁射，射門直飛向角球旗。

尼高威廉斯食了拉舒福特的「波餅」，後段見暈被調離場。（Getty Images）

英軍上半場中後段再施壓，右路一次精彩組織，比寧咸與獲加以後腳配合後，菲爾科頓接應後轉身起腳，惟射門高出。佐敦軒達臣右路傳中，省中威爾斯球員後減慢，「福仔」禁區內使出倒掛，可惜斜出。威爾斯上半場唯一射門來自祖阿倫，禁區外施射高出，兩軍上半場打成0：0平手。

科頓禁區內轉身抽射卻高出。（Getty Images）

英格蘭主帥修夫基今仗作出4個調動，布卡約沙卡、史達寧、美臣蒙特及捷比亞今仗先列後備，而上場在後備席由頭坐到尾的菲爾科頓，與基爾獲加、佐敦軒達臣及拉舒福特正選登場。

修夫基今仗作出4個調動，馬古尼與哈利卡尼繼續正選。（Getty Images）

英格蘭正選陣容（4-2-3-1）：

門將：1比克福特

後衛：2基爾獲加、5史東斯、6哈利馬古尼、3勞基梳爾

防守中場：4迪格蘭賴斯、8佐敦軒達臣

進攻中場：20菲爾科頓、22祖迪比寧咸、11拉舒福特

前鋒：9哈利卡尼



威爾斯正選陣容（3-4-3）：

門將：12丹尼禾特

後衛：5麥菲咸、6祖朗頓、4賓戴維斯

中場：15艾芬安柏度、10艾朗藍斯、7祖阿倫、3尼高威廉斯

前鋒：20丹尼爾占士、13基化摩亞、11加里夫巴利



B組四支球隊都有出線的可能，即按下文睇出線形勢分析

世界盃2022｜英格蘭晉級可能性一覽 有種情況要跟美國抽籤定排名

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**以下為英格蘭對威爾斯的賽前消息**

英格蘭上仗對美國失分後，主帥修夫基被抨擊不派科頓上陣，他開腔回應了。英國《電訊報》披露英格蘭今仗軍情，指養傷多時的後防大將基爾獲加（Kyle Walker），會正選上陣鬥威爾斯。

世界盃｜英帥修夫基回應為何不出科頓 料與基爾獲加正選鬥威爾斯

英格蘭與威爾斯同屬英國，為何會在世界盃同室操戈呢？原來跟159年前的歷史有關。

英格蘭威爾斯同室操戈 為何英國會有多於一隊參賽？

威爾斯主將加夫里巴利早前明言，因為率軍殺入世界盃決賽周，才將退役大計推遲。如果威爾斯今仗出局，或許是他的最後一戰？球迷們想念當年「大聖爺」的千里走單騎嗎？

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