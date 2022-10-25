田徑︱俄羅斯美女欄后服禁藥　倫敦奧運金牌將落入美國手中

俄羅斯跨欄名將安圖克（Natalya Antyukh）因服用禁藥，周一（24日）被田徑誠信委員會（AIU）裁定，2012年7月至2013年6月期間成績被取消資格。換言之，她在2012倫敦奧運贏得的400米跨欄金牌將被褫奪。



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

俄羅斯跨欄名將安圖克在倫敦奧運贏得的400米跨欄金牌將被褫奪。（Getty Images）

41歲的安圖克田徑生涯專攻400米欄和4x400米接力兩項，2004年雅典奧運贏得400米欄銅牌和4x400米接力銀牌。她沒有出戰2008北京奧運，2012倫敦奧運，先後贏得400欄金牌和4x400米接力銀牌，可惜這屆兩面獎牌先後被取消。

田徑誠信委員會（AIU）聲明指出，「俄羅斯運動員安圖克曾服用禁藥，2012年7月15日至2013年6月29日期間的比賽結果被取消資格。」上星期俄羅斯反禁藥組織（RUSADA）提交決定後，安圖克在這段時間的成績、當中包括2012倫敦奧運400米欄賽果全數被取消。45日內如無上訴，裁決將會正式落實。

2012倫敦奧運女子400米欄決賽，當時31歲的安圖克以52.7秒首名衝線，力壓跑出52.77秒的迪梅絲。安圖克之後涉及2016年麥卡倫報告有關俄羅斯選手禁藥事件，2021年被裁定禁賽4年，2013年7月至2015年12月期間成績被取消，如今再追溯至包含倫敦奧運期間的2012年。根據國際田聯資料，她最後一次出賽是2016年。

安圖克的金牌一旦被褫奪，銀牌得主美國選手迪梅絲（Lashinda Demus）將獲遞補升格為金牌。女子400米跨欄金牌在2016、2020連續兩屆奧運均由美國女將贏得，不過在此之前一直未曾染指，如迪梅絲補獲金牌，將令她成為首位贏得此項目的美國選手。

迪梅絲因傷錯過2016奧運，多年後終因安圖克被取消資格，遞補獲倫敦金牌。（Getty Images）

安圖克原本在倫奧亦獲得一面4x400米接力銀牌，但因隊友姬莉禾莎嘉（Antonina Krivoshapka）2017年被發現服禁藥，獎牌早前已被褫奪。2012倫敦奧運多位俄羅斯田徑女選手違反禁藥條例被取消獎牌，安圖克及接力隊友外，還包括800米金牌得主莎雲露娃（Mariya Savinova）、20公里競步金牌拉舒文露娃（Elena Lashmanova）、20公里競步銀牌簡妮絲堅娜（Olga Kaniskina）、跳高銅牌史高蓮娜（Svetlana Shkolina）、鏈球金牌莉辛高（Tatyana Lysenko）、鐵餅銀牌比絲查妮高娃（Darya Pishchalnikova）及七項全能銅牌捷露娃（Tatyana Chernova）。

麥卡倫報告揭發俄羅斯田徑選手集體服用禁藥，導致2016奧運俄羅斯田徑隊全體遭禁賽，2020東京奧運俄國選手亦只能以俄羅斯奧委會名義參賽。