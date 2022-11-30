世界盃美國勝伊朗︱普列錫奮不顧身入球受傷　病床報平安預告歸期

美國球星普列錫（Christian Pulisic）在世界盃分組賽出線生死戰對伊朗，上半場奮不顧身為球隊攻入奠勝一球，他因而受傷，半場被換離場，令人憂慮他領軍出線後能否在16強上陣。

社交媒體賽後瘋傳普列錫在病床上興奮慶祝的照片，加上一句：「為球隊感驕傲，不用擔心，星期六我可候命」，向支持者大派定心丸。



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普列錫（圖藍衣）為美國隊先開紀錄。（Getty Images）

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美國對伊朗的比賽，普列錫在上半場38分鐘接應達斯（Sergino Dest）右路頭槌傳中，搶點成功近門撞入，為美國先開紀錄。

普列錫入球兼受傷影片：

然而收掣不及的普列錫撞上伊朗門將比蘭雲特，入球後倒在地上，本來打算前來慶祝的美國球員紛紛緊張查看普列錫狀況，隊醫入場為他治療。

普列錫雖返回球場上完成上半場餘下比賽，但半場已被換出，由效力列斯聯的班頓艾朗臣入替。

美國隊下半場力保不失，終以1：0擊敗伊朗，取得B組第二兼順利晉級16強，一箭定江山的普列錫當選今場最佳球員。

網傳普列錫報平安的照片。（Twitter）

賽後美國隊發言人向美媒ESPN與網媒The Athletic表示，普列錫腹部受傷，已被送院檢查，期間網上流傳一張普列錫在病床上握拳慶祝的照片，當中加上一句：「我為隊友感到驕傲，大家不用擔心，我會在周六候命。」

這照片沒有出現在普列錫本人的社交媒體，由一位名為Austin Dimitri的網友發布。The Athletic向跟美國隊相熟消息來源查證，核實照片是真的。Fox Soccer之後亦轉發這帖文，獲美國隊官方Twitter轉載。

網傳普列錫報平安的照片，獲美國男子足球隊的官方帳號轉發。（網上截圖）

美國隊之後透過Twitter發放消息，指普列錫骨盆挫傷（Pelvic contusion），同指稱他可於日內復出，足見情況並不嚴重。

美國隊官方消息：

美國隊亦在Instagram上發放球員回到酒店時的影片，片中普列錫一直舉着手機拍攝凱旋歸來的隊友們，亦有與他們慶祝。

美國隊回到酒店影片：

普列錫在三場分組賽均正選上陣，美國隊將在香港時間周五深夜3時出戰16強比賽，對手是在A組首名出線的歐洲勁旅荷蘭。

普列錫效力哪支球會？ 英超球會車路士。 世界盃2022 美國隊除普列錫外，還有哪些著名球員？ 添莫菲韋亞、達斯

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