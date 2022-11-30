世界盃太太團｜英格蘭挫威爾斯首名晉級　球星與另一半熱情慶祝

撰文：黎建明
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英格蘭在世界盃最後一輪分組賽3：0擊敗威爾斯，B組首名晉級16強。賽後「三獅軍團」球星衝上看台另一半火熱慶祝，隊長卡尼、入球功臣拉舒福特、左閘梳爾接受太太或女友吻賀，一眾英軍WAGs（太太及女友）在社交媒體大曬恩愛合照，羨煞旁人。

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英格蘭以3：0擊敗威爾斯。（Getty Images）

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英格蘭憑拉舒福特梅開二度以及科頓的入球3：0贏波，三戰過後兩勝一和，以7分B組首名出線。賽後英格蘭球星們衝上看台，與前來打氣的家人和另一半熱情慶祝。盧基梳爾與女友Anouska Santos熱情擁吻過後，溫馨擁抱，非常甜蜜。

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盧基梳爾的女朋友Anouska Santos抱着梳爾，相當甜蜜。（Getty Images）

盧基梳爾與女友Anouska Santos：

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隊長卡尼亦公開親吻青梅竹馬的妻子姬蒂（Kate），之後他跟比克福特一樣，坐在妻子身旁與身邊人有講有笑。

基亞利殊、干拿加歷查、比克福特、加雲菲臘斯及拉舒福特的另一半，賽後各自在Instagram上載親密合照，比較特別的是基爾獲加的妻子Annie Kilner，她沒有上載與丈夫合照，只分享丈夫與三名兒子合照，並用獅子圖象遮蓋住三子樣貌，為丈夫感高興的同事也尊重兒子的私隱。

英格蘭球星WAGs在Instagram上分享慶祝照片：

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英格蘭以B組首名晉級後，將在香港時間12月5日凌晨3點出戰16強比賽，屆時對手將是A組次名出線的塞內加爾。

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不會。

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拉舒福特。

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