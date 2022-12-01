世界盃2022｜墨西哥2：1挫沙特仍未夠　得失球不如波蘭出局

世界盃C組最後一輪戰況高潮疊起，波蘭及墨西哥差點要靠黃牌數目決定出線資格。

不過，沙特阿拉伯在補時破蛋，令墨西哥只能以2：1擊敗沙特，鬥黃牌定次名晉級的一幕未能出現。最終，墨西哥與波蘭同得4分，但墨西哥的得失球為-1，不如得失球為0的波蘭，飲恨排小組第3名，而波蘭就保住次名入16強。



世界盃C組最後一輪前，4隊皆有可能晉級，墨西哥得1分排包尾，最後一戰必須擊敗有3分的沙特阿拉伯才有可能晉級。在背水一戰下，墨西哥一開波就狂攻，在3分鐘就有次黃金機會，阿歷西斯域加接應直線單刀，被出迎快的艾奧維斯趕到撲出。

艾奧維斯出得快，封到單刀。（Getty Images）

沙特之後組織到機會，穆罕默德簡奴在8分鐘接應左路傳中，無人看管，「窩利」一抽高出。穆罕默德簡奴在13分鐘主射罰球高出，未能威脅到「墨西哥Sam哥」奧祖亞。

穆罕默德簡奴主射罰球高出。（Getty Images）

相反，沙特門將艾奧維斯今仗很忙碌。25分鐘，柯布連賓尼達禁區內起腳，艾奧維斯落地救到。35分鐘，墨西哥角球攻勢，捷西斯加拿度中路接應炒波底高出。

捷西斯加拿度炒高。（Getty Images）

完上半場前，沙特有次具威脅的埋門，他們右路底線傳中，但艾哈辛頭槌一頂，柱邊斜出。上半場完結，兩隊踢成0：0，由於另一場阿根廷及波蘭亦未有紀錄，如果按這時候的比數，沙特及墨西哥都無法出線。墨西哥上半場佔68%控球，11次埋門3次中目標，至於沙特4次攻門1次中目標。

亨利馬田在下半場為墨西哥開紀錄。（Getty Images）

換邊後，墨西哥狂攻，攻勢愈來愈有威脅。47分鐘，路爾斯查維斯遠射，被艾奧維斯撲出。48分鐘，墨西哥角球攻勢，施薩蒙迪斯在前柱改變方向，亨利馬田門前射入，領先1：0。按當時形勢，墨西哥雖然與落後阿根廷0：1的波蘭同得4分，但得失球不如對方（墨西哥-1、波蘭+1），未能升上次席，所以墨西哥還要繼續攻。

亨利馬田與隊友慶祝。（Getty Images）

52分鐘，可能是今屆最精彩的入球出現。墨西哥中場路爾斯查維斯處理罰球，30碼左腳勁射，直飛上角，艾奧維斯飛盡都救不到。路爾斯查維斯的首個國家隊入球，幫墨西哥領先到2：0。按當時形勢，墨西哥雖然與落後阿根廷0：1的波蘭同得4分，但得失球不如對方（墨西哥0、波蘭+1），未能升上次席。

路爾斯查維斯為墨西哥拉開到2：0。（Getty Images）

同組另一場，阿根廷之後領先波蘭到2：0。若果以此紀錄完場，阿根廷首名晉級，波蘭及墨西哥同得4分，兩隊得失球、得球及對賽成績都難分高下，要靠公平競技積分；當時墨西哥今屆有7面黃牌，波蘭有4面黃牌，故波蘭晉級。因此，墨西哥在下半場尾段全軍進攻，希望拉開比數，增加得失球優勢，那就不用計黃牌數目。

墨西哥攻勢浪接浪，67分鐘，夏榮羅辛奴遠射，被艾奧維斯救到。73分鐘，路爾斯查維斯再操刀主射罰球，直飛死角，但這次被艾奧維斯飛身撲出。艾奧維斯今場作出8次撲救，雖然他的撲救阻止不到沙特落敗，但阻擋了墨西哥出線的路。

艾奧維斯撲出路爾斯查維斯的罰球，阻止對方梅開二度。（Getty Images）

儘管墨西哥的進攻愈來愈接近再入多球，但沙特的血肉長城勉強守得住。補時5分鐘，墨西哥後防空虛，沙特的艾達沙尼射入，追近至1：2。最終，墨西哥只能以2：1擊敗沙特。這場墨西哥贏了，但也輸了。

艾達沙尼補時為沙特追近至1：2。（Getty Images）

墨西哥3戰後得4分，入2球失3球，得失球為-1。另一邊廂，波蘭以0：2負阿根廷，3戰後得4分，入2球失2球，得失球為0。故此，波蘭靠較佳得失球力壓墨西哥，取得C組次名入16強，會對D組首名法國。

至於阿根廷擊敗波蘭後，以6分排C組首名，在16強會遇上D組次名澳洲。

墨西哥球迷。（Getty Images）

沙特阿拉伯正選排陣：

門將：21艾奧維斯

後衛：17譚巴基迪、4艾阿米利、5艾布拉希

中場：2艾加拿連、15艾哈辛、23穆罕默德簡奴、12艾布度哈密特

前鋒：9艾布拉簡、11艾舒歷、10艾達沙尼



「墨西哥Sam哥」奧祖亞。（Getty Images）

墨西哥正選排陣：

門將：13奧祖亞

後衛：19山齊士拉莫斯、3施薩蒙迪斯、15赫達摩蘭奴、23捷西斯加拿度

防中：4艾臣奧馬艾華利斯、24路爾斯查維斯

攻中：22夏榮羅辛奴、17柯布連賓尼達、10阿歷西斯域加

前鋒：20亨利馬田



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C組4支隊伍均有出線希望，即按以下文章，了解C組出線形勢：

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墨西哥門將奧祖亞。（Getty Images）

「墨西哥吳鎮宇」及「阿根廷張家輝」。（Getty Images）

沙特鋒將艾達沙尼。（Getty Images）

墨西哥之前兩場表現：

沙特之前兩場表現：

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