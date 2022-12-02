足球熱話｜加納國會辯論也談到馬古尼　議員批政敵「會擺烏龍」

英格蘭後衛哈利馬古尼威名震四方，連加納國會會議都提到其名字。

網上廣傳一段加納國會討論財政預算的片段，有議員批評政敵時怒斥對方是「經濟版馬古尼」。不過，他引以為例的是曼聯那個「麥隊」，不是英格蘭那位猛將。



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該片段長逾兩分鐘，拍攝加納國會本周三（11月30日）會議中，國會議員Issac Adongo在討論來年財政預算時發言，批評現任副總統，主理經濟的Mahamudu Bawumia表現欠佳。

邊個叫我？（Getty Images）

Adongo發言時突然「靈感到」，提到「英國有個足球員，叫馬古尼，踢曼聯後防那個哈利馬古尼」。從經濟講到足球員，竟然「講得埋欄」。「佢成為曼聯後防最大威脅，攔截自己隊友，仲助攻對手」，Adongo的發言令坐在四周的議員不禁爆笑，「就算對手入唔到波，馬古尼會幫到手」。

Adongo續稱，「主席，我哋國家都有個『財經版馬古尼』，如果我哋畀機會呢個財經馬古尼，擔任防線嘅中心，我哋就有難喇。Bawumia好似馬古尼，會擺烏龍」。國會會議儼如變成棟篤笑表演，在座議員不斷大聲笑。

馬古尼在世界盃暫時表現相當勇猛。（Getty Images）

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你拿曼聯的馬古尼當笑話，正在英格蘭的馬古尼可是非常爭氣。英格蘭在B組以2勝1和首名出線，馬古尼均以正選中堅上陣，精彩防守連連，力戰悶和美國一戰更一夫當關，獲外界擊節讚賞。