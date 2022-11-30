世界盃︱英格蘭馬古尼射門變界外球　單場進攻數據更勝巴利︱有片

英格蘭的哈利馬古尼（Harry Maguire）跟曼聯的哈利馬古尼判若兩人，英軍周二晚深夜於B組最後一輪分組賽贏威爾斯3：0，以小組首名晉級16強鬥塞內加爾。馬古尼依然防守穩健，但進攻上卻表現「蝦碌」。



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馬古尼今場除了幫助「三獅」保持清白之身，進攻上也繼續「活躍」，全場有4次在對方禁區觸球，這項數據已比威爾斯隊長加利夫巴利（Gareth Bale）於今屆3場賽事加起來的次數（3次）更高。

馬古尼（右）上半場殺入敵軍禁區的次數，比巴利今屆3場賽事所創下的還要高。（Getty Images）

馬古尼其中一次勇闖敵陣在上半場發生，成為球迷眼中的「半場精華」，這位後衛如朗拿甸奴「上身」，從中場帶波入禁區，連隊友也要讓路。

馬古尼隨即引來數名威爾斯後衛包夾，但他果斷起腳，皮球直飛……場邊，成為敵軍界外球，甚至難以分辨這是傳中或是射門——最後官方統計把它定義為射門。

按數據網站Opta統計，馬古尼這次起腳的預期進球率（expected goal）只有0.02（最大值為1），意味對威爾斯構成的威脅微乎其微。

雖然馬古尼控球時4名隊友同時攤開雙手「要波」的畫面在網上瘋傳，其實他今場數據依然亮麗，全場92次觸球，傳球成功率高達91.67％。馬古尼更有有3次解圍、1次攔截及兩度贏出高空爭奪；3次重奪控球權也是隊中第二高。

雖然進攻上表現「蝦碌」，但馬古尼防守依然穩健。（Getty Images）