世界盃｜英帥修夫基回應為何不出科頓　料與基爾獲加正選鬥威爾斯

世界盃B組今晚深夜3時上演最後一輪賽事英格蘭對威爾斯，英軍領隊修夫基（Gareth Southgate）因上仗對美國沒有派出今季在曼城大熟大勇的菲爾科頓（Phil Foden）下失分備受抨擊。

賽前修夫基終於開腔回應科頓的狀態，直指這名曼城攻中對球隊非常重要。英國《電訊報》披露英格蘭今仗軍情，指養傷多時的後防大將基爾獲加（Kyle Walker），會正選上陣鬥威爾斯。



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科頓今季在曼城狀態火熱，英超上陣14場取得7球3助攻。雖然個人數據亮麗，但暫時在世界盃他卻還未有正選機會，僅在第一場對伊朗後備上陣19分鐘，第二場對美國更加未獲上陣。不少英格蘭球迷都為科頓在世界盃鮮有上陣機會而大呼不值。

科頓在英格蘭第二場比賽坐冷板，未獲上陣時間。（Getty Images）

英格蘭領隊修夫基於賽前記者會回應相關議題，「我們都很愛菲爾（科頓），他是個超級好的球員，將會成為英格蘭世界盃重要的一員。」

隨後修夫基進一步稱讚科頓訓練時的狀態，以及戰術位置的多樣性，「他訓練態度很好，位置上亦有很多可能性，他左右兩邊都可以踢，甚至可以踢偽九號。他隨時可以帶給球隊改變，尤其是他的進攻威脅。」

修夫基出席賽前記者會。（Getty Images）

修夫基直言科頓可以踢偽九號，不知與隊中靈魂前鋒哈利卡尼（Harry Kane）有傷在身是否有關。

英格蘭傳奇射手舒利亞（Alan Shearer）則建議修夫基今場可以安排哈利卡尼休息，分組賽最後一場予哥林威爾遜（Callum Wilson）正選上陣。

賽前修夫基明言科頓可以安排作偽九號位置，難道正為今晚排陣作預告？

根據《泰晤士報》報道，養傷多時的後防大將基爾獲加（Kyle Walker）及佐敦軒達臣（Jordan Henderson）將會出任正選；《電訊報》亦指基爾獲加任正選，至於軒達臣、拉舒福特、基亞利殊和科頓亦預期擔正。

英格蘭目前有4分在手，今晚對威爾斯贏、和均篤定出線，就算落敗、只要輸少過4球仍足以出線，實有本錢變陣，讓一眾主力休息。

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