世界盃2022｜英格蘭挫威爾斯後放假一天 修夫基嚴陣以待塞內加爾
撰文：黎建明
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英格蘭周二深夜在世界盃分組賽最後一輪3：0擊敗威爾斯，B組首名晉級16強，球隊到周日深夜3時才對戰塞內加爾，主帥修夫基（Gareth Southgate）讓球隊周三（30日）放假一天，一班球員紛紛在社交平台分享他們如何享受難得的假期。
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祖迪比寧咸、迪格蘭賴斯等一眾英軍主力，均在Instagram分享自己在酒店泳池玩樂或在池邊休息的照片，英格蘭足總亦上載球員進行恢復的影片。
英格蘭球員進行恢復影片：
主帥修夫基雖讓球員休息一天，他本人心態卻未見鬆懈，「我看過塞內加爾9月以1：1逼和伊朗，即使他們缺少沙迪奧文尼，隊內仍有其他好球員，亦很有組織。」
他預期比賽將如對美國的比賽一樣艱辛，球隊會觀看大量塞內加爾的影片，分析對手。
英格蘭球員會在周四（12月1日）恢復訓練，並將在香港時間12月4日深夜3時迎戰塞內加爾。
世界盃2022 英格蘭的16強比賽，ViuTV會不會免費直播？
不會。
世界盃2022 英格蘭如果順利晉級8強，會對哪支球隊？
法國與波蘭之間的勝方。
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