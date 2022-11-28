世界盃2022｜日本負哥斯達黎加　靚仔球星南野拓實激動爆F字粗口

日本爆冷反勝德國後，面對同組最弱的哥斯達黎加竟被對手一球擊敗。主帥森保一收起一眾外流歐洲的中前場球員，固然令支持者氣憤，想不到連向來文質彬彬的前鋒南野拓實，在藍武士失球後亦忍不住以英語爆粗大叫。



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南野拓實失球後激動大叫一聲「F」字粗口。（影片截圖）

日本面對哥斯達黎加的比賽，在大幅輪換下，未展示應有進攻力，兩隊踢出被英國廣播公司（BBC）形容為「歷來最沉悶」的半場，互無紀錄。日本教練森保一下半場先後換上淺野拓磨與三笘薰，嘗試加強攻力，球隊久攻不下，反在81分鐘被哥斯達黎加後衛基舒富拿（Keysher Fuller）施射得手，在禁區邊熨射破網，助哥斯達黎加領先1：0。

當時仍在場邊等待後備上陣的南野拓實，被電視直播鏡頭捕捉到他在目睹日本失球前後的表情變化——由緊張地雙手抱在後尾枕，變成一臉無奈，並隨即擰轉頭大喝一聲。雖然並無收音，但從其激動表情與口形，全世界也可清楚看到，他大叫出來的那個字正是英語F字開頭的粗口。

南野拓實爆粗連環圖：

南野拓實爆粗影片：（影片0：18開始）

南野拓實其後入替全場表現未如理想的相馬勇紀，惜未能像上場對德國一樣，為球隊反敗為勝。日本終以0：1落敗，出線形勢急轉直下。

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