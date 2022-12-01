世界盃｜森保一今年滿約　率日本鬥西班牙生死戰有機會最後一次

日本主帥森保一在上仗敗予哥斯達黎加後「打回原形」，令人摸不着頭腦的正選排陣，令他由反勝德國的日本英雄再淪為輸波罪人。

今仗除了關乎日本出線生機，也是對今年與日本足協滿約的森保一一大考驗。



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日本上仗不敵哥斯達黎加，在德國身上全取3分的「藍武士」迅即由天堂跌落地獄，今場對西班牙不容有失，主帥森保一表示準備充足，「這3天備戰狀態很好，雖然對球員來說是背負壓力的一仗，但希望他們相信自己和隊友的力量去戰鬥，我認為只要大家發揮出100%水準，勝利也會隨之而來。」

森保一帶領日本隊出戰世界盃決賽周，兩場分組賽經歷「由天堂跌落地獄」。（Getty Images）

日本的傳控戰術面對擅於控傳的西班牙，日本想要以控球來打敗對手或有一定難度。去年東京奧運日本對西班牙的4強戰，西班牙的控球完全壓制日本，前者全場69%控球率，讓日本一直捱打。雖然日本靠韌性堅持到加時，最後仍被皇馬中場阿辛斯奧（Marco Asensio）在115分鐘射入奠勝球，無緣決賽。

去年率領U24代表隊出戰奧運的森保一大讚西班牙優秀，惟仍要為在奧運敗走雪恥：「包括我和球員，在這悔恨的經歷中成長，今次對戰目標是能取得勝利。」今屆日本和西班牙的世界盃大軍中，有不少球員都有參加東京奧運；日本隊多達11名球員，而西班牙則有7名球員。

森保一表示日本隊備戰良好。（Getty Images）

批判聲音也是關注足球的一種

日本在首輪分組賽反勝德國，但次輪變陣後不敵哥斯達黎加，森保一由獲讚賞到再度成為眾矢之的。對於球迷在敗仗後態度180度轉變，他直言：「稱讚和批判在勝負世界中是理所當然的事，雖然可以的話也不想被罵，但無論是稱讚和批評，也代表國民對足球有所關注和認識，所以即使他們發表評論，也是值得高興的事。」

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日本隊在對哥斯達黎加吞敗後，走到觀眾席向球迷致謝。（Getty Images）

在擊敗德國後再力退西班牙出線，對日本來說絕對是展現亞洲足球實力的最佳劇本，森保一坦言這是「幸福」的背水一戰。

「在這狀況下（爭出線）與西班牙對壘，真的感到幸福和高興。」他續說：「我們能否發揮自己的實力、不留憾的全力而戰，雖然會有這樣的壓力，但我們的目標是在西班牙戰中取勝，只專注在爭取出線上。我更想以與世界級強隊、世界盃冠軍球隊分高下的幸福心情來迎戰。」

森保一的排陣經常受到球迷批判。（Getty Images）

森保一續約雙重生死戰

不過，雖口說「幸福」，但這一仗其實除了關乎日本「生死」，也是森保一能否續任的關鍵。

前日本主帥西野朗，於2018年俄羅斯世界盃展開前2個多月，因日本足協解僱原教練夏利賀錫（Vahid Halilhodzic）而接過教鞭。在日本隊16強止步後，時任日本奧運隊主帥的森保一接任，與日本足協簽下4年合約。

據日媒指出，森保的合約將在世界盃後屆約，因此日本隊的世界盃成績將是他能否續任的關鍵。今場日本隊的「生死大戰」，同時意味有機會是球迷最後一次看到森保一率領日本隊。

世界盃成績將是森保一能否續任國家隊主帥的關鍵。（Getty Images）