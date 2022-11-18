乒乓球．亞洲盃｜黃鎮廷8強絕地追平仍出局 杜凱琹憾負早田希娜
撰文：黎建明
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乒乓球亞洲盃周五（18日）繼續在泰國舉行，港隊「一哥」黃鎮廷出戰男單8強賽事，在落後3局下差點上演「讓三追四」的大反擊，惟最終以3：4不敵日本選手宇田幸矢。
港隊「一姐」杜凱琹則在女單8強領先3：1時被日本選手早田希娜連追3局反勝，無緣繼續晉級。
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黃鎮廷昨日（17日）在男單16強以4：2擊敗中華台北選手林昀儒晉級，今場面對世界排名26的21歲日本選手宇田幸矢，先被對方以11：3、11：7與11：8連取三局，局數落後0：3。
然而黃鎮廷隨後狀態回勇，先以11：8扳回一局，再以11：6如11：4連取兩局，追成3：3平手，可惜宇田幸矢最後以11：8拿下關鍵第7局，黃鎮廷總局數以3：4落敗，8強止步。
女單方面，世界排名第9的杜凱琹在8強面對世界排名第6的早田希娜，在先輸一局8：11下，接連以11：7、11：9與11：9連贏3局，然而早田希娜其後還以顏色，以11：6、11：4、11：6贏得餘下三局，杜凱琹總局數以3：4落敗。
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