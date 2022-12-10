世界盃．巴西球評｜一起森巴舞　尼馬還沒到退下來的時候

巴西又輸了。與其說敗給克羅地亞，不如說又輸畀自己。賽後，主帥泰迪請辭，38歲老將堤亞高施華預料將退隊，連頭號球星尼馬也心灰意冷得暗示不再披上國家隊戰衣。然而，如果為了巴西着想，尼馬還沒到退下來的時候。



文：胡蘇

睇世界盃資歷40年，做了體育傳媒超過20年；愛足球，也愛說足球的故事。



克羅地亞三名中場莫迪歷、高華錫、波索域無疑是今屆賽事最出色的中場組合，分波、攔截、直線、控制節奏，瓣瓣精通，而且加華度爾在防線上一夫當關，這支上屆亞軍當然具相當實力。不過，巴西整體實力還是技高一籌，擁有世上最好的門將（而且是兩個）、最好的中堅、最好的防中、中前場個個扭得射得，當然還有尼馬；而且體力佔優（克羅地亞上場對日本已踢到12碼），加時還終於打破缺口，那個時候，相信沒有人會覺得巴西會輸波。結果，他們還是輸了。

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8強出局，尼馬哭了。（Getty Images）

從戰術上來說，泰迪就算未做到無懈可擊（大半時間行軍節奏太慢了吧？），但也稱得上攻守平衡。外間雖說巴西排出的是4-5-1，但尼馬基本上不用防守，兩側翼鋒推得極前，所以陣式上更接近復古的4-2-4，泰迪的解決方法是在進攻時將兩閘（以左閘丹尼路雷斯為主）收入中間，既可協助組織，失去控球權時也可做第一道屏障。到了加時入波後，泰迪換入費特加強中場的活力，以及阻止莫迪歷第一時間策動反擊，也是適當的臨場指揮。

然而，泰迪算不到的是，在關鍵時刻，費特擅離職守跑到了前場側翼，而且卡斯米路無法阻止莫迪歷由守轉攻；泰迪算不到的是，克羅地亞偏針對了兩閘內收而在邊線策動反擊；泰迪更算不到的是，兩年沒有國際賽入球的般奴柏高域射門會省中馬昆賀斯改變方向，也改變了勝負的軌跡。

巴西輸掉關鍵一球逐格解構（按圖）：

好不容易才憑尼馬打破僵局，巴西為什麼在加時下半場還要大軍壓境，然後輸反擊？大抵這是森巴足球的基因。巴西上場大破韓國時，每逢入球後都在球迷面前跳舞，結果跳了4次。曼聯名宿堅尼賽後抨擊巴西不只跳一次，甚至連教練也一起跳，是欺人太甚；巴西眾將則回應說，入球後跳舞是他們的風格，快樂是他們的基因。貪勝不知輸也是。

今屆巴西有幾個重現從前森巴足球的瞬間，譬如李察利臣的倒掛、對韓國的雙翼齊飛，當然還有打破克羅地亞緊韌防線的一球。是的，當巴西的主帥從不需要擔心麾下缺少進攻的天賦，從前巴西人最愛說「進攻就是最佳的防守」，在比利的年代可能是，但當歐洲球隊水平追上來時，巴西有前無後的踢法便吃盡苦頭。1982世界盃以2：3慘負擅長防守反擊的意大利，已屬當頭棒喝，但他們到了1994世界盃才痛定思痛，祭出了鄧加與施華的雙防中，終於重奪錦標。2002世盃主帥史高拉利（Luiz Felipe Scolari）更排出雙防中搭三中堅的陣式，前線就讓「3R」（朗拿度、里華度、朗拿甸奴）自由發揮好了。

李察利臣這個入球，讓球迷冀盼森巴味道重現。（Getty Images）

當年的3R組合，「大哨」朗拿度（9號）、「細哨」朗拿甸奴（11號）和李華度，令巴西球迷懷念。（Getty Images）

泰迪其實也有顧及攻守平衡，其中一個細節是，中鋒李察利臣都不時回防，甚至退到禁區頂防守（又，如果中鋒職責是串連及防守，那是不是更應該選利物浦的費明奴？）。問題是，泰迪在場中沒有鄧加去穩住球隊，他也不如「大菲」那樣有壓場感，於是巴西領先一球，憑他們的技術明明可以「猜都猜到完場」，但可能他們卻想着跳多一次舞。

尼馬雖然不是鄧加那樣的領袖，但他依然是巴西進攻的重心，他的盤扭就算未能突入密密麻麻的鐵桶陣，但最少都能牽制對方數人，或是博得犯規。堤亞高施華退下，還有艾達米列達奧、馬昆賀斯等中堅繼承，但前線暫時未有人能發揮像尼馬的作用；而且，巴西前線幾名新秀雲尼斯奧斯、洛迪高、馬天利尼及安東尼等，全都在21、22歲，需要一個「老大哥」帶領着。還只有30歲的尼馬，也不過挑戰了世界盃3次，巴西的球迷仍期待着4年後看他跳舞。

森巴足球，就是有着這般的基因。（Getty Images）