世界盃2022｜摩洛哥如何走過奇蹟之路　非洲足球等待32年的突破

1990年，喀麥隆成為首支打入世界盃8強的非洲球隊。等待多32年，非洲足球終於再次突破，摩洛哥在今屆世界盃8強以1：0淘汰葡萄牙，連克兩大歐洲勁旅，成為首支躋身世界盃4強的非洲球隊。摩洛哥主帥列格古（Walid Regragui）賽後表示，要告訴未來的世代，非洲球隊都有力打入世界盃4強甚至決賽。



列格古領摩洛哥連過數關，歷史性打入世界盃4強。（Getty Images）

摩洛哥賽前數月正面對將帥不和的風波，列格古8月底才上任國家隊主帥。他就任不足3個月，便要帶領摩洛哥出戰世界盃決賽周。在無人看好下，他們先和上屆亞軍、今屆另一支4強分子克羅地亞，之後以2：0戰勝上屆季軍比利時，最後一場分組賽贏加拿大2：1，以不敗姿態鎖定小組首名晉級。

入到16強，面對2010年冠軍、被視為傳控足球王者的西班牙，摩洛哥不被看好，但這支北非球隊與之周旋120分鐘而不失球，並互射12碼勝出，闖入8強。他們成為第4支入世界盃8強的非洲球隊，也是首支阿拉伯球隊達到這項成就。

摩洛哥在16強擊敗西班牙已經締造歷史，首度躋身世界盃最後8強。如今他們更進一步，闖入4強。（Getty Images）

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面對那支敢於棄用C朗而大炒瑞士6：1的葡萄牙，摩洛哥也是被看低一線，但他們的黑馬之路還未停步，令葡萄牙進攻啞火，在90分鐘內以1：0取勝。他們摧毀了C朗拿度邁向冠軍的希望，為非洲足球創造了史無前例的傳奇。在摩洛哥前面，再無什麼紀錄，他們本身就已是紀錄。

安尼斯利頭槌建功，為摩洛哥以1：0贏葡萄牙。（Getty Images）

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由分組賽到8強踢了5場比賽，摩洛哥只失一球，那個還是自己中堅阿古特的烏龍球。換言之，摩洛哥的防線在今屆世界盃從來沒有被對手球員攻破，更誇張的是，在16強對西班牙互射12碼，對方都未能射穿他們的大門。

保法爾賽後與家人跳舞慶祝。（Getty Images）

今場8強對葡萄牙，摩洛哥有正選中堅阿古特及左閘馬沙拉奧受傷缺陣，到下半場更有另一名正選守將路曼沙斯傷出；在防線天殘地缺下，他們都能夠頂得住葡萄牙的強攻，真的匪夷所思。他們4強將面對衛冕的法國，毫無疑問地，法國的實力在摩洛哥之上。不過，西班牙及葡萄牙的實力又何嘗不是比摩洛哥強？

遙想1990年世界盃，「米拿大叔」帶領喀麥隆淘汰哥倫比亞，成為首支打入8強的非洲球隊。等了12年，塞內加爾在2002年爆出，淘汰瑞典，成為第二支打入世界盃8強的非洲球隊，但他們倒在土耳其腳下，未能再下一城。

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等多8年，加納在2010年世界盃8強面對烏拉圭，可惜輸在蘇亞雷斯的手上，未能闖入4強。又等多12年，非洲足球終於等到，摩洛哥突破8強，以可能是史上最強黑馬的姿態，昂首入到4強。

列格古（右）球員時代也是摩洛哥國腳。（Getty Images）

47歲的摩洛哥主帥列格古幾日前成為史上首位領軍入到世界盃8強的非洲教練。與其追趕紀錄，不如讓紀錄來追趕！如今，他成為史上首位入到世界盃4強的非洲教練。

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列格古在幾個月前領韋達卡薩白蘭卡成為非洲聯賽冠軍盃，成為非洲足球當紅一時的少帥，獲得「摩洛哥哥迪奧拿」的外號。如今，他已經在世界盃舞台上成為全球聞名的名帥。

他說：「重要的是，我們向未來世代證明，非洲球隊都有可能打入世界盃4強，甚或者是決賽，為何不可呢？」

列格古被球員拋起慶祝。他應該對這種感覺很熟悉，在分組賽及16強賽後也是這樣的。（Getty Images）

「在3到4場比賽前，有人問我們能否贏得世界盃。當時我答：『為何不可！』我們有能力去發夢，為何我們不能去發夢？如果你不去造夢，夢就永遠不能成真。反正發夢不會累你失去什麼！」

列格古續說：「歐洲國家一直贏得世界盃，所以我們要去努力，超越自己，嘗試去達到。」

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對於4強硬撼法國，列格古說：「我想向球員傳達一個訊息，就是要有自信，全力以赴，搏盡無悔。他們一直都相信我。很高興來參加世界盃，踢了3場分組賽，我們有一班精英球員，我們擁有一支可以在世界盃贏比賽的球隊。有時你會太誇大，但他們都相信了，證明自己有能力踢出這樣的水平。」

摩洛哥主帥列格古帶領球隊在奇蹟的路上愈走愈遠。（Getty Images）

摩洛哥門將耶辛尼保奴當選今場最佳球員，這是他今屆第3次得獎。他說：「正如我們的教練所講，我們現在要改變想法。我們要擺脫自卑感。在我們之後一代的人會知道，摩洛哥球員有能力創造奇蹟。」

摩洛哥門將耶辛尼保奴賽後與兒子慶祝。（Getty Images）

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