世界盃︱摩洛哥挫葡萄牙　球員與媽媽共舞　門神父子球場變遊樂場

摩洛哥在世界盃8強以1：0擊敗葡萄牙，成為史上首支晉級世界盃4強的非洲球隊，表現為人讚嘆。

球員賽後紛紛熱烈慶祝，保法爾（Sofiane Boufal）將媽媽帶到場上起舞，當選比賽最佳球員的耶辛尼保奴（Yassine Bounou）則與兒子Isaac共享天倫之樂。



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摩洛哥球員保法爾與母親共舞。（Getty Images）

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當比賽結束後，摩洛哥球員慶祝這得來不易的勝仗，保法爾更帶媽媽到草地上一同慶祝，並與媽媽一起向觀眾席上的摩洛哥球迷揮手後共舞。

兩人跳舞時，保法爾身子微微傾前，更貼近媽媽的臉，二人其後抱在一起，場面相當溫馨。

今仗表現再次神勇的摩洛哥門神耶辛尼保奴，賽後與兒子Isaac到場內踢球，只見Isaac當時戴上兩隻「巨型」手套，保奴則拿起足球走到一旁並將球微微踢高，戴上兩隻巨型手套的Isaac緩緩走到皮球附近後突然「倒下」，然後擺出撲救模樣。

摩洛哥門神耶辛尼保奴的兒子Isaac的「撲救」。（Getty Images）

他隨後起身，將皮球向前一踢，並追着皮球跑後，跌到在球上，情景相當可愛，一旁的保奴亦笑了起來，一邊走到兒子身旁，一邊為其「精彩撲救」鼓掌。

Isaac「撲救」連環圖：

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保奴細心地為兒子調整其手套，並再次拿走皮球細力頂向兒子，兒子今次擺出似模似樣的架勢準備接球，然而滾在地上的皮球微微偏離軌跡，Isaac亦再使出其「撲救」，引來爸爸大笑。

摩洛哥門將耶辛尼保奴與兒子踢球：

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兩人除場上互動，保奴亦抱着Isaac接受訪問。記者當時拿麥克風對着保奴，Isaac對麥克風充滿好奇，先用手指碰了麥克風數下，然後突然微微一笑，並向前伸舌頭舔麥克風，保奴見狀亦笑了起來。當記者收起麥克風問問題時，Isaac雙眼盯着記者，並伸一伸舌，似乎意猶未盡。

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記者隨後再把麥克風遞過來時，Isaac再舔一下，保奴摸一摸兒子的面頗，制止他繼續品嚐這「美食」，Isaac隨後仍不停用手碰麥克風，自得其樂。