世界盃2022｜摩洛哥派飛靠球迷力量挑戰法國　赴卡塔爾航班突煞停

今屆世界盃奇兵摩洛哥，在卡塔爾猶如半個主場，每場亦有大量球迷入場打氣，聲勢浩大。摩洛哥4強挑戰衛冕的法國，摩洛哥足總當然希望靠「第12人」幫幫手，故此宣布送出1.3萬張免費門票，希望營造出主場的氣氛。不過，他們的如意算盤未必打得響，部分前往卡塔爾的航班被當地政府叫停。



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摩洛哥成為首支殺入世界盃最後4強的非洲球隊，先後淘汰西班牙及葡萄牙。摩洛哥的賽事有個共通點，就是他們的聲勢特別強大，猶如變成半個主場。摩洛哥如今希望照辦煮碗，以「第12人」的力量挑戰法國隊。

摩洛哥足總早前宣布，免費送出1.3萬門票，希望將卡塔爾變成摩洛哥主場，而摩洛哥皇家航空特意加開30班飛往卡塔爾的航班，讓摩洛哥球迷可以赴當地撐場。

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摩洛哥足總送波飛，希望更多球迷赴卡塔爾支持國家隊。（Getty Images）

飛卡塔爾航班由30變7

不過，在摩洛哥對法國的4強戰前，卻傳來一個壞消息，摩洛哥皇家航空發聲明指無奈取消前往卡塔爾的航班，「根據卡塔爾方面的最新指引，我們遺憾地告訴乘客們，部分航班已被卡塔爾方面取消。」即使航班突然被取消，但卡塔爾方面未有公布任何原因。

《路透社》引述消息指，摩洛哥皇家航空只能安排14班航班，而周三出發的7班全數取消，換言之只得在周二的另外7班可以如常出發。計劃跟不上改變，不少已訂好酒店的摩洛哥球迷，或未能趕及前往卡塔爾觀賞4強戰。

由摩洛哥飛往卡塔爾的航班突然被減，不少球迷受影響。（路透社）

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