世界盃太太團｜阿根廷WAGs許下浪漫約定　國家隊封王全體做這件事

阿根廷世界盃4強3：0擊敗克羅地亞，繼2014年後再入決賽，有機會自1986年後再次封王。球隊上下一心，連帶球員身邊的另一半之間關係亦見親厚。

阿根廷一眾女友及太太團（WAGs）成員日前在卡塔爾共晉晚餐，守將利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）的女友Muri Lopez更指出，她們已約定，阿根廷如奪冠將一起紋身留為紀念。



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

阿根廷足球國家隊一眾女友及太太團（WAGs）成員早前在卡塔爾全體共進晚餐。（Instagram）

《香港01》足球狂熱表情互動賞 為世足打氣贏4K電視/遊戲主機/智能電話 立即參加

Muri早前上南美聯合電視台（Telefe）一個電視節目時，回憶初次與阿根廷其他WAGs成員見面時的情況，「她們很友善，又有愛心。我與她們初次見面時，坦白說，我是緊張的，因為我平常會在社交媒體與電視上見到她們，我會想：『我要做什麼？她們會是怎樣的人？』而當見面時，她們就是一個群體。」

利辛度馬天尼斯與Muri Lopez。（Instagram）

Muri稱有些WAGs成員生日時，大家會一起外出吃晚飯，「有次我們共晉晚餐，當餐廳關門後我們仍繼續聊天。」她們當中19人早前亦在卡塔爾聚餐，但要兼顧3個年幼兒子的美斯太太安東尼娜並未出席。

Muri更指出，她們已作出一個浪漫約定：「如果阿根廷奪冠，我們全部人都會紋身，紀念這個歷史時刻。」

雖然大家同意要紋身，但對紋身圖案未有定案，「我們尚未決定要紋什麼，有人想紋『那個東西』（世界盃獎盃），有人想紋日期，有人想紋阿拉伯文……大家有不同主意。」

世界盃決賽幾時踢？ 香港時間12月18日晚上11時。 ViuTV會不會直播世界盃決賽？ 會。

更多世界盃相關報道：