世界盃太太團｜阿根廷WAGs許下浪漫約定 國家隊封王全體做這件事
撰文：黎建明
出版：更新：
阿根廷世界盃4強3：0擊敗克羅地亞，繼2014年後再入決賽，有機會自1986年後再次封王。球隊上下一心，連帶球員身邊的另一半之間關係亦見親厚。
阿根廷一眾女友及太太團（WAGs）成員日前在卡塔爾共晉晚餐，守將利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）的女友Muri Lopez更指出，她們已約定，阿根廷如奪冠將一起紋身留為紀念。
世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程
《香港01》足球狂熱表情互動賞 為世足打氣贏4K電視/遊戲主機/智能電話 立即參加
Muri早前上南美聯合電視台（Telefe）一個電視節目時，回憶初次與阿根廷其他WAGs成員見面時的情況，「她們很友善，又有愛心。我與她們初次見面時，坦白說，我是緊張的，因為我平常會在社交媒體與電視上見到她們，我會想：『我要做什麼？她們會是怎樣的人？』而當見面時，她們就是一個群體。」
Muri稱有些WAGs成員生日時，大家會一起外出吃晚飯，「有次我們共晉晚餐，當餐廳關門後我們仍繼續聊天。」她們當中19人早前亦在卡塔爾聚餐，但要兼顧3個年幼兒子的美斯太太安東尼娜並未出席。
Muri更指出，她們已作出一個浪漫約定：「如果阿根廷奪冠，我們全部人都會紋身，紀念這個歷史時刻。」
雖然大家同意要紋身，但對紋身圖案未有定案，「我們尚未決定要紋什麼，有人想紋『那個東西』（世界盃獎盃），有人想紋日期，有人想紋阿拉伯文……大家有不同主意。」
世界盃︱你可能錯過了感人一幕 美斯令阿根廷教練史卡朗尼變喊包世界盃決賽阿根廷對法國六大看點 美斯麥巴比兩代王者射手之爭世界盃2022｜美斯受訪眼濕濕 阿根廷女記者肺腑之言令人動容世界盃︱美斯啟動馬勒當拿模式 曾遭阿根廷人譏軟弱 今成真領袖
世界盃決賽幾時踢？
香港時間12月18日晚上11時。
ViuTV會不會直播世界盃決賽？
會。
更多世界盃相關報道：
世界盃︱葡萄牙主帥山度士離任 淘汰賽C朗放後備8強出局惹爭議世界盃︱一圖見證麥巴比如何強大 一敵六仍找到私家路助隊友奠勝世界盃︱比利時LinkedIn公開聘主教練 十大要求其中一項強人所難世界盃｜法國決賽鬥阿根廷一大無形障礙 兩球員已倒下衛冕藏隱憂世界盃熱話｜碧咸朗拿度聚會唔踢波 Padel球場上演歐美對決世界盃︱麥巴比勁射省到球迷暈陀陀 即衝往看台慰問傷勢︱有片世界盃｜摩洛哥負法國無緣決賽 主帥列格古：全球也為球隊感驕傲世界盃︱摩洛哥中場永不放棄 勇悍追截麥巴比 連法國總統也讚揚世界盃2022｜麥巴比夏基美一完場化敵為友 互穿對方球衣盡顯交情世界盃︱馬克龍見證法國再闖決賽 一句妙論說穿迪甘斯領軍秘技世界盃球評｜法國阿根廷看破一點贏得似 摩洛哥比克羅地亞做得好世界盃2022｜沒有拍檔又如何 「三合一」基沙文撐起法國中場線世界盃2022｜法國闖決賽爭衛冕或添大將坐鎮 傳賓施馬歸隊在望